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Банки отказали в совершении сомнительных операций на полтриллиона рублей - 15.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250515/bank-857615375.html
Банки отказали в совершении сомнительных операций на полтриллиона рублей
Банки отказали в совершении сомнительных операций на полтриллиона рублей - 15.05.2025, ПРАЙМ
Банки отказали в совершении сомнительных операций на полтриллиона рублей
Банки РФ в 2024 году отказали клиентам в совершении сомнительных операций на сумму свыше полтриллиона рублей, сообщила замдиректора Федеральной службы по... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T17:56+0300
2025-05-15T17:56+0300
экономика
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КАЗАНЬ, 15 мая - ПРАЙМ. Банки РФ в 2024 году отказали клиентам в совершении сомнительных операций на сумму свыше полтриллиона рублей, сообщила замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева. "Сегодня статистика такова: только по прошлому году кредитные организации России отказали клиентам в совершении таких сомнительных операций, которые уже банк оценивает как операции высокого риска, на общую сумму свыше полтриллиона рублей", - сказала Бобрышева на XVI Международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum". Как она пояснила, еще 20 лет назад сложно было представить, что клиент, придя в любой из российских банков, получит отказ в совершении какой-то операции, потому что операция несет сомнительный характер. "Потому что операция связана с признаками, скажем, вывода легальных средств в теневой оборот или наоборот ввода теневых средств в легальный оборот", - сказала она. Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
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финансы, банки, россия, казань, рф
Экономика, Финансы, Банки, РОССИЯ, КАЗАНЬ, РФ
17:56 15.05.2025
 
Банки отказали в совершении сомнительных операций на полтриллиона рублей

Банки в 2024 году отказали клиентам в совершении сомнительных операций на полтриллиона руб

© РИА Новости . Михаил КутузовКупюры
Купюры - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости . Михаил Кутузов
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КАЗАНЬ, 15 мая - ПРАЙМ. Банки РФ в 2024 году отказали клиентам в совершении сомнительных операций на сумму свыше полтриллиона рублей, сообщила замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева.
"Сегодня статистика такова: только по прошлому году кредитные организации России отказали клиентам в совершении таких сомнительных операций, которые уже банк оценивает как операции высокого риска, на общую сумму свыше полтриллиона рублей", - сказала Бобрышева на XVI Международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum".
Как она пояснила, еще 20 лет назад сложно было представить, что клиент, придя в любой из российских банков, получит отказ в совершении какой-то операции, потому что операция несет сомнительный характер.
"Потому что операция связана с признаками, скажем, вывода легальных средств в теневой оборот или наоборот ввода теневых средств в легальный оборот", - сказала она.
Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
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ЭкономикаФинансыБанкиРОССИЯКАЗАНЬРФ
 
 
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