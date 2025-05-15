https://1prime.ru/20250515/birzha-857592533.html

Московская биржа добавит на утренние и вечерние торги шесть акций

Московская биржа добавит на утренние и вечерние торги шесть акций - 15.05.2025, ПРАЙМ

Московская биржа добавит на утренние и вечерние торги шесть акций

Московская биржа добавляет с 16 мая на утренние и вечерние торги шесть акций, в том числе "Акрона", а с 17 мая эти ценные бумаги станут доступны и на торгах... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T11:24+0300

2025-05-15T11:24+0300

2025-05-15T11:24+0300

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Московская биржа добавляет с 16 мая на утренние и вечерние торги шесть акций, в том числе "Акрона", а с 17 мая эти ценные бумаги станут доступны и на торгах выходного дня, общее количество торгуемых в выходные акций составит 106 штук, следует из сообщения биржи. "16 мая 2025 года в перечень ценных бумаг, доступных на утренней и вечерней торговых сессиях рынка акций Московской биржи, добавляются шесть акций российских компаний. С 17 мая эти ценные бумаги станут доступны для заключения сделок на торгах выходного дня. Общее число акций на дополнительной торговой сессии выходного дня достигнет 106 ценных бумаг", - говорится в сообщении. "Инвесторы получат возможность заключать на утренних и вечерних торгах сделки со следующими бумагами: "Россети Центр и Приволжье", "Россети Центр", "Россети Северо-Запад", "Россети Волга", "Акрон" и ТГК-14", - также сообщает биржа. Утренняя торговая сессия на рынке акций проводится с 6.50 до 9.50 мск, на рынке облигаций – с 8.50 до 9.50. Вечерние торги на фондовом рынке проходят с 19.00 до 23.50 мск. Торги в выходные дни на рынке акций Московской биржи стартовали 1 марта 2025 года и проводятся в рамках дополнительной сессии выходного дня, являющейся частью следующего за выходными торгового дня. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в ходе торгов в выходные сужены до 3% от последней текущей цены предыдущего торгового дня.

https://1prime.ru/20250514/mosbirzha-857554191.html

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рынок, акции, москва, акрон, "россети центр"