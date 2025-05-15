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Фондовые индексы США снижаются на опасениях рецессии - 15.05.2025, ПРАЙМ
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Фондовые индексы США снижаются на опасениях рецессии
Фондовые индексы США снижаются на опасениях рецессии - 15.05.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США снижаются на опасениях рецессии
Основные фондовые индексы США в четверг демонстрируют отрицательную динамику после выхода макростатистических данных и на сохраняющихся опасениях рецессии... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T17:40+0300
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в четверг демонстрируют отрицательную динамику после выхода макростатистических данных и на сохраняющихся опасениях рецессии вследствие вводимых в Штатах импортных пошлин, следует из данных торгов и комментария главы одного из крупнейших американских банков. По состоянию на 17.20 мск промышленный индекс Dow Jones опускается на 0,23%, до 41 953,18 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,64%, до 19 024,64 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,22%, до 5 879,67 пункта. Гендиректор банка JPMorgan Chase &amp; Co Джейми Даймон допускает возможность рецессии в США и обуславливает ее неопределенностью на мировых рынках, обозначенной после введения американской администрацией импортных пошлин в отношении ряда стран. "Рецессия остается возможной, поскольку пошлины продолжают сказываться на мировой экономике", - заявил Даймон агентству Блумберг. Он также выразил надежду на то, что экономика избежит такого спада, однако отметил, что "не стал бы исключать эту возможность на данный момент". Участники рынка также оценивают макростатистику. Федеральная резервная система (ФРС) сообщила, что объем промышленного производства в стране в апреле, вопреки ожиданиям роста на 0,2%, не изменился к марту. Также, по данным американского министерства труда, число первичных заявок на пособие по безработице в Штатах за неделю, завершившуюся 10 мая, осталось на уровне пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 229 тысяч. Помимо этого, в среду инвесторы обращают внимание на корпоративные новости. Акции крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba снижаются в цене на 7,5% после выхода отчетности за финансовый год. Выручка компании в четвертом квартале 2024-2025 финансового года увеличилась на 7% год к году, до 236,454 миллиарда юаней (32,584 миллиарда долларов), что меньше прогноза аналитиков в 237,24 миллиарда юаней. Кроме того, бумаги крупнейшей в мире розничной торговой сети, американской Walmart, дешевеют на 3,24% после выхода отчетности о сокращении на 12% чистой прибыли в первом квартале текущего финансового года.
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рынок, индексы, торги, сша, москва, dow jones, alibaba, walmart, nasdaq composite
Экономика, Рынок, Индексы, Торги, США, МОСКВА, Dow Jones, Alibaba, Walmart, Nasdaq Composite
17:40 15.05.2025
 
Фондовые индексы США снижаются на опасениях рецессии

Биржи США снижаются на опасениях рецессии из-за импортных пошлин

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит
Здание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в четверг демонстрируют отрицательную динамику после выхода макростатистических данных и на сохраняющихся опасениях рецессии вследствие вводимых в Штатах импортных пошлин, следует из данных торгов и комментария главы одного из крупнейших американских банков.
По состоянию на 17.20 мск промышленный индекс Dow Jones опускается на 0,23%, до 41 953,18 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,64%, до 19 024,64 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,22%, до 5 879,67 пункта.
Гендиректор банка JPMorgan Chase & Co Джейми Даймон допускает возможность рецессии в США и обуславливает ее неопределенностью на мировых рынках, обозначенной после введения американской администрацией импортных пошлин в отношении ряда стран.
"Рецессия остается возможной, поскольку пошлины продолжают сказываться на мировой экономике", - заявил Даймон агентству Блумберг. Он также выразил надежду на то, что экономика избежит такого спада, однако отметил, что "не стал бы исключать эту возможность на данный момент".
Участники рынка также оценивают макростатистику. Федеральная резервная система (ФРС) сообщила, что объем промышленного производства в стране в апреле, вопреки ожиданиям роста на 0,2%, не изменился к марту.
Также, по данным американского министерства труда, число первичных заявок на пособие по безработице в Штатах за неделю, завершившуюся 10 мая, осталось на уровне пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 229 тысяч.
Помимо этого, в среду инвесторы обращают внимание на корпоративные новости. Акции крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba снижаются в цене на 7,5% после выхода отчетности за финансовый год. Выручка компании в четвертом квартале 2024-2025 финансового года увеличилась на 7% год к году, до 236,454 миллиарда юаней (32,584 миллиарда долларов), что меньше прогноза аналитиков в 237,24 миллиарда юаней.
Кроме того, бумаги крупнейшей в мире розничной торговой сети, американской Walmart, дешевеют на 3,24% после выхода отчетности о сокращении на 12% чистой прибыли в первом квартале текущего финансового года.
Монета номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
Рубль торгуется в минусе против юаня на Московской бирже в четверг
16:18
 
ЭкономикаРынокИндексыТоргиСШАМОСКВАDow JonesAlibabaWalmartNasdaq Composite
 
 
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