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Биржи Европы выросли - 15.05.2025, ПРАЙМ
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Биржи Европы выросли
Биржи Европы выросли - 15.05.2025, ПРАЙМ
Биржи Европы выросли
Основные фондовые индексы Европы завершили четверг в плюсе после публикации макростатистики по еврозоне и Великобритании, свидетельствуют данные торгов. | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T19:35+0300
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экономика
европа
рынок
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великобритания
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили четверг в плюсе после публикации макростатистики по еврозоне и Великобритании, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,57% - до 8 633,75 пункта, французский CAC 40 - на 0,21%, до 7 853,47 пункта, немецкий DAX - на 0,72%, до 23 695,59 пункта. Трейдеры в четверг оценивали европейскую макростатистику. Так, ВВП Великобритании в первом квартале, по предварительной оценке, вырос на 1,3% в годовом выражении, а в квартальном - поднялся на 0,7%, динамика оказалась лучше ожиданий. В то же время промпроизводство в стране в марте снизилось сильнее прогноза - на 0,7% к февралю. Экономика еврозоны, согласно промежуточной оценке, в первом квартале увеличилась на 1,2% в годовом выражении, что совпало с предварительными данными. В квартальном выражении ВВП стран европейского валютного блока вырос на 0,3%, в то время как ранее сообщалось об увеличении на 0,4%. Кроме того, объем промышленного производства в еврозоне в марте поднялся на 3,6% в годовом выражении, в месячном - на 2,6%. Рост в обоих выражениях оказался больше прогноза.
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европа, рынок, dax, великобритания, индексы
Экономика, ЕВРОПА, Рынок, DAX, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Индексы
19:35 15.05.2025
 
Биржи Европы выросли

Фондовые индексы Европы выросли после выхода внутренней статистики

© flickr.com / rubenvikeФранкфуртская фондовая биржа
Франкфуртская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
© flickr.com / rubenvike
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили четверг в плюсе после публикации макростатистики по еврозоне и Великобритании, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,57% - до 8 633,75 пункта, французский CAC 40 - на 0,21%, до 7 853,47 пункта, немецкий DAX - на 0,72%, до 23 695,59 пункта.
Трейдеры в четверг оценивали европейскую макростатистику. Так, ВВП Великобритании в первом квартале, по предварительной оценке, вырос на 1,3% в годовом выражении, а в квартальном - поднялся на 0,7%, динамика оказалась лучше ожиданий. В то же время промпроизводство в стране в марте снизилось сильнее прогноза - на 0,7% к февралю.
Экономика еврозоны, согласно промежуточной оценке, в первом квартале увеличилась на 1,2% в годовом выражении, что совпало с предварительными данными. В квартальном выражении ВВП стран европейского валютного блока вырос на 0,3%, в то время как ранее сообщалось об увеличении на 0,4%.
Кроме того, объем промышленного производства в еврозоне в марте поднялся на 3,6% в годовом выражении, в месячном - на 2,6%. Рост в обоих выражениях оказался больше прогноза.
Здание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
Фондовые индексы США снижаются на опасениях рецессии
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