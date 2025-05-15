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В Госдуме разработали стратегию по развитию цифровизации и ИИ
В Госдуме разработали стратегию по развитию цифровизации и ИИ - 15.05.2025, ПРАЙМ
В Госдуме разработали стратегию по развитию цифровизации и ИИ
Депутат ГД Мария Бутина заявила, что разработана стратегия по выработке предложений по развитию законодательной и государственной политики в области... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T17:09+0300
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Депутат ГД Мария Бутина заявила, что разработана стратегия по выработке предложений по развитию законодательной и государственной политики в области цифровизации и искусственного интеллекта. "Наша инициатива... мы предлагаем некую стратегию для развития в дальнейшем на площадке Государственной Думы вопросов искусственного интеллекта. Мы ее назвали "Мир 2035: искусственный интеллект и будущее России", - сказала она в рамках круглого стола в Госдуме. По словам депутата, при правильном применении ИИ, для человека - это является плюсом, но вопрос в регулировании и экспорте технологий. Инициатива заключается в том, чтобы выработать предложения по развитию законодательной и государственной политики в области цифровизации и ИИ.
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технологии, россия, москва, госдума
Технологии, РОССИЯ, МОСКВА, Госдума
В Госдуме разработали стратегию по развитию цифровизации и ИИ
Бутина: разработана стратегия по развитию политики в области цифровизации и ИИ
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Депутат ГД Мария Бутина заявила, что разработана стратегия по выработке предложений по развитию законодательной и государственной политики в области цифровизации и искусственного интеллекта.
"Наша инициатива... мы предлагаем некую стратегию для развития в дальнейшем на площадке Государственной Думы вопросов искусственного интеллекта. Мы ее назвали "Мир 2035: искусственный интеллект и будущее России", - сказала она в рамках круглого стола в Госдуме.
По словам депутата, при правильном применении ИИ, для человека - это является плюсом, но вопрос в регулировании и экспорте технологий.
Инициатива заключается в том, чтобы выработать предложения по развитию законодательной и государственной политики в области цифровизации и ИИ.
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