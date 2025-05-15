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Дачникам запретили выращивать на дачном участке мак снотворный - 15.05.2025, ПРАЙМ
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Дачникам запретили выращивать на дачном участке мак снотворный
Дачникам запретили выращивать на дачном участке мак снотворный - 15.05.2025, ПРАЙМ
Дачникам запретили выращивать на дачном участке мак снотворный
Дачникам и садоводам запрещено выращивать на участке мак снотворный, коноплю, шалфей предсказателей, розу гавайскую, голубой лотос или кувшинку голубую, мимозу... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T03:15+0300
2025-05-15T03:15+0300
общество
экономика
бизнес
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Дачникам и садоводам запрещено выращивать на участке мак снотворный, коноплю, шалфей предсказателей, розу гавайскую, голубой лотос или кувшинку голубую, мимозу хостилис и ипомею трехцветную, нарушителям грозит штраф до 300 тысяч рублей или уголовная ответственность, рассказала РИА Новости руководитель федеральной общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова. "Запрещены к разведению на дачном участке мак снотворный, конопля, шалфей предсказателей, роза гавайская, голубой лотос, или кувшинка голубая, мимоза хостилис, ипомея трехцветная. Здесь предусмотрены как штрафы от 1,5- до 300 тысяч рублей, так и уголовная ответственность по статье 231 УК РФ", - заключила Бурякова.
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общество , бизнес, москва
Общество , Экономика, Бизнес, МОСКВА
03:15 15.05.2025
 
Дачникам запретили выращивать на дачном участке мак снотворный

Дачникам запретили выращивать на дачном участке мак снотворный и розу гавайскую

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Дачникам и садоводам запрещено выращивать на участке мак снотворный, коноплю, шалфей предсказателей, розу гавайскую, голубой лотос или кувшинку голубую, мимозу хостилис и ипомею трехцветную, нарушителям грозит штраф до 300 тысяч рублей или уголовная ответственность, рассказала РИА Новости руководитель федеральной общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова.
"Запрещены к разведению на дачном участке мак снотворный, конопля, шалфей предсказателей, роза гавайская, голубой лотос, или кувшинка голубая, мимоза хостилис, ипомея трехцветная. Здесь предусмотрены как штрафы от 1,5- до 300 тысяч рублей, так и уголовная ответственность по статье 231 УК РФ", - заключила Бурякова.
 
ЭкономикаОбществоБизнесМОСКВА
 
 
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