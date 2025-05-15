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Депутаты предлагают освободить пенсионеров от налога на недвижимость - 15.05.2025, ПРАЙМ
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Депутаты предлагают освободить пенсионеров от налога на недвижимость
Депутаты предлагают освободить пенсионеров от налога на недвижимость - 15.05.2025, ПРАЙМ
Депутаты предлагают освободить пенсионеров от налога на недвижимость
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается освободить пенсионеров от уплаты... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T01:20+0300
2025-05-15T01:20+0300
экономика
недвижимость
сергей миронов
госдума
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается освободить пенсионеров от уплаты налога на недвижимость с садовых домов площадью более 50 квадратных метров, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором проекта стал лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в четверг. "Законопроектом предлагается внести изменения в статью 407 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, добавив в перечень льготируемых объектов "единственный садовый дом", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Данную налоговую льготу также предлагается предоставить некоторым льготным категориям граждан. Согласно действующему законодательству, к числу граждан, которые имеют льготы по налогу на имущество, относятся Герои Советского Союза и Российской Федерации, кавалеры ордена Славы трёх степеней, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, лица, пострадавшие от радиационных воздействий, пенсионеры, а также родители и супруги погибших военнослужащих и государственных служащих. Как рассказал РИА Новости Миронова, эти категории граждан по своему выбору могут не платить налог за один объект, например, за квартиру, жилой дом, гараж или машино-место. Но проблема, по его словам, в том, что на садовые дома площадью более 50 квадратных метров, расположенные на участках и предназначенные для личного подсобного хозяйства или индивидуального жилищного строительства, такая льгота не распространяется. Политик считает, что из-за этого пенсионеры, инвалиды, граждане с низкими доходами вынуждены платить налог на недвижимость, что увеличивает финансовую нагрузку. "Принятие законопроекта депутатов парламентской фракции "Справедливая Россия – За правду" позволит уменьшить налоговую нагрузку на социально уязвимые категории граждан и предоставить дополнительную поддержку пенсионерам, инвалидам, ветеранам боевых действий", – заключил Миронов.
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недвижимость, сергей миронов, госдума
Экономика, Недвижимость, Сергей Миронов, Госдума
01:20 15.05.2025
 
Депутаты предлагают освободить пенсионеров от налога на недвижимость

Депутат Миронов предложил освободить пенсионеров от уплаты налога с садового дома

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается освободить пенсионеров от уплаты налога на недвижимость с садовых домов площадью более 50 квадратных метров, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соавтором проекта стал лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в четверг.
"Законопроектом предлагается внести изменения в статью 407 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, добавив в перечень льготируемых объектов "единственный садовый дом", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Данную налоговую льготу также предлагается предоставить некоторым льготным категориям граждан. Согласно действующему законодательству, к числу граждан, которые имеют льготы по налогу на имущество, относятся Герои Советского Союза и Российской Федерации, кавалеры ордена Славы трёх степеней, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, лица, пострадавшие от радиационных воздействий, пенсионеры, а также родители и супруги погибших военнослужащих и государственных служащих.
Как рассказал РИА Новости Миронова, эти категории граждан по своему выбору могут не платить налог за один объект, например, за квартиру, жилой дом, гараж или машино-место. Но проблема, по его словам, в том, что на садовые дома площадью более 50 квадратных метров, расположенные на участках и предназначенные для личного подсобного хозяйства или индивидуального жилищного строительства, такая льгота не распространяется.
Политик считает, что из-за этого пенсионеры, инвалиды, граждане с низкими доходами вынуждены платить налог на недвижимость, что увеличивает финансовую нагрузку.
"Принятие законопроекта депутатов парламентской фракции "Справедливая Россия – За правду" позволит уменьшить налоговую нагрузку на социально уязвимые категории граждан и предоставить дополнительную поддержку пенсионерам, инвалидам, ветеранам боевых действий", – заключил Миронов.
 
ЭкономикаНедвижимостьСергей МироновГосдума
 
 
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