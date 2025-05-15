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СМИ: DOGE и Маск недооценивают масштабные хищения бюджетных средств - 15.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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СМИ: DOGE и Маск недооценивают масштабные хищения бюджетных средств
СМИ: DOGE и Маск недооценивают масштабные хищения бюджетных средств - 15.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: DOGE и Маск недооценивают масштабные хищения бюджетных средств
Департамент государственной эффективности США (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, сосредоточен на спорных темах вроде иностранной помощи,... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T19:04+0300
2025-05-15T19:04+0300
экономика
сша
илон маск
doge
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МОСКВА, 15 мая – ПРАЙМ. Департамент государственной эффективности США (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, сосредоточен на спорных темах вроде иностранной помощи, игнорируя реальные уязвимости федеральных программ США, которые ежегодно становятся объектом масштабного мошенничества, сообщает телеканал NBC со ссылкой на доклад компании Socure и комментарии эксперта. По словам бывшего чиновника Белого дома и вице-президента Socure Джордана Берриса, Маск сосредоточен на спорных темах, таких как зарубежная помощь, и выдвигает необоснованные обвинения в адрес госслужащих, тогда как главные угрозы остаются без внимания. "DOGE утверждает, что это (борьба с мошенничеством - ред.) то, что для них является приоритетным. Я с нетерпением жду возможности увидеть, что они на самом деле делают, чтобы попытаться решить некоторые из этих проблем", — сказал Беррис. Согласно докладу Socure, международные преступные сети похищают до 1 триллиона долларов в год, используя поддельные или украденные данные для получения выплат по государственным программам. По оценке авторов отчета, до 12% всех заявок на субсидии и услуги в США являются мошенническими. Как уточняет NBC, группы мошенников якобы действуют из Китая, России, Египта, Польши и других стран. Они используют подмену IP-адресов, регистрацию фиктивных компаний, а также подставные личности, собранные из украденных данных, а также новые AI-инструменты для массового оформления фальшивых заявок. Беррис отметил, что в отличие от частных компаний, федеральные агентства зачастую не применяют современные инструменты цифровой идентификации и анализа рисков. "Сегодня во многих агентствах, если кто-то звонит в кол-центр и говорит, что у него заблокирован аккаунт, многие позволяют восстановить доступ, говоря: "Хорошо, мы дадим вам сменить имя и пароль"… Они, скорее всего, спросят что-то вроде: "Назовите ваше имя? Социальный номер? Может быть, ответьте на вопрос о машине, которая у вас когда-то была?" — сказал Беррис. По его словам, вся эта информация легко добывается мошенниками. В докладе подчеркивается, что борьба с мошенничеством требует не только технических решений, но и политической воли. Несмотря на заявления DOGE о прогрессе, эксперты не видят признаков системных действий.
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сша, илон маск, doge
Экономика, США, Илон Маск, DOGE
19:04 15.05.2025
 
СМИ: DOGE и Маск недооценивают масштабные хищения бюджетных средств

NBC: DOGE и Маск недооценивают масштабные хищения бюджетных средств США

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПредприниматель, инженер, основатель Space X Илон Маск
Предприниматель, инженер, основатель Space X Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 15 мая – ПРАЙМ. Департамент государственной эффективности США (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, сосредоточен на спорных темах вроде иностранной помощи, игнорируя реальные уязвимости федеральных программ США, которые ежегодно становятся объектом масштабного мошенничества, сообщает телеканал NBC со ссылкой на доклад компании Socure и комментарии эксперта.
По словам бывшего чиновника Белого дома и вице-президента Socure Джордана Берриса, Маск сосредоточен на спорных темах, таких как зарубежная помощь, и выдвигает необоснованные обвинения в адрес госслужащих, тогда как главные угрозы остаются без внимания.
"DOGE утверждает, что это (борьба с мошенничеством - ред.) то, что для них является приоритетным. Я с нетерпением жду возможности увидеть, что они на самом деле делают, чтобы попытаться решить некоторые из этих проблем", — сказал Беррис.
Американский бизнесмен Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
СМИ узнали, кто может сменить Маска на посту главы DOGE
21 апреля, 17:06
Согласно докладу Socure, международные преступные сети похищают до 1 триллиона долларов в год, используя поддельные или украденные данные для получения выплат по государственным программам. По оценке авторов отчета, до 12% всех заявок на субсидии и услуги в США являются мошенническими.
Как уточняет NBC, группы мошенников якобы действуют из Китая, России, Египта, Польши и других стран. Они используют подмену IP-адресов, регистрацию фиктивных компаний, а также подставные личности, собранные из украденных данных, а также новые AI-инструменты для массового оформления фальшивых заявок.
Беррис отметил, что в отличие от частных компаний, федеральные агентства зачастую не применяют современные инструменты цифровой идентификации и анализа рисков.
"Сегодня во многих агентствах, если кто-то звонит в кол-центр и говорит, что у него заблокирован аккаунт, многие позволяют восстановить доступ, говоря: "Хорошо, мы дадим вам сменить имя и пароль"… Они, скорее всего, спросят что-то вроде: "Назовите ваше имя? Социальный номер? Может быть, ответьте на вопрос о машине, которая у вас когда-то была?" — сказал Беррис. По его словам, вся эта информация легко добывается мошенниками.
В докладе подчеркивается, что борьба с мошенничеством требует не только технических решений, но и политической воли. Несмотря на заявления DOGE о прогрессе, эксперты не видят признаков системных действий.
 
ЭкономикаСШАИлон МаскDOGE
 
 
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