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Доллар дешевеет к евро и иене после выхода данных по США
Доллар дешевеет к евро и иене после выхода данных по США - 15.05.2025, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к евро и иене после выхода данных по США
Стоимость доллара снижается по отношению к евро и иене в четверг вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T17:14+0300
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к евро и иене в четверг вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.07 мск курс евро к доллару рос до 1,1203 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1173 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 145,61 иены с уровня предыдущего закрытия в 146,69 иены за доллар, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,32%, до 100,75 пункта. В четверг были опубликованы данные по США. Так, объем розничных продаж в стране в апреле вырос на 0,1% к марту, в то время как аналитики ждали нулевой динамики. А промышленное производство в США за прошедший месяц осталось на уровне марта, прогнозировался его рост на 0,2% в месячном выражении. Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 10 мая составило 229 тысяч, что совпало с предположениями аналитиков. Аналитики отмечают высокую волатильность на валютном рынке при текущем новостном фоне, которая, вероятно, сохранится. "Валютная волатильность высока, и я думаю, что она будет оставаться высокой в течение некоторого времени", - цитирует агентство Bloomberg аналитика Goldman Sachs Group Inc. Камакшью Триведи (Kamakshya Trivedi).
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рынок, торги, сша
Экономика, Рынок, Торги, США
Доллар дешевеет к евро и иене после выхода данных по США
Доллар дешевеет к евро и иене на статистике из США
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к евро и иене в четверг вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.07 мск курс евро к доллару рос до 1,1203 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1173 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 145,61 иены с уровня предыдущего закрытия в 146,69 иены за доллар, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,32%, до 100,75 пункта.
В четверг были опубликованы данные по США. Так, объем розничных продаж в стране в апреле вырос на 0,1% к марту, в то время как аналитики ждали нулевой динамики. А промышленное производство в США за прошедший месяц осталось на уровне марта, прогнозировался его рост на 0,2% в месячном выражении.
Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 10 мая составило 229 тысяч, что совпало с предположениями аналитиков.
Аналитики отмечают высокую волатильность на валютном рынке при текущем новостном фоне, которая, вероятно, сохранится.
"Валютная волатильность высока, и я думаю, что она будет оставаться высокой в течение некоторого времени", - цитирует агентство Bloomberg аналитика Goldman Sachs Group Inc. Камакшью Триведи (Kamakshya Trivedi).
Евро и фунт стерлингов дорожают к доллару на данных по Британии и еврозоне