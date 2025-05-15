Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал, как пиратские приложения проникают в систему - 15.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250515/ekspert-857584144.html
Эксперт рассказал, как пиратские приложения проникают в систему
Эксперт рассказал, как пиратские приложения проникают в систему - 15.05.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как пиратские приложения проникают в систему
Пиратские приложения для просмотра фильмов и сериалов через ТВ-приставки могут содержать зловредный код, который в дальнейшем проникает во всю систему,... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T06:46+0300
2025-05-15T06:46+0300
технологии
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857584144.jpg?1747280812
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Пиратские приложения для просмотра фильмов и сериалов через ТВ-приставки могут содержать зловредный код, который в дальнейшем проникает во всю систему, рассказал РИА Новости директор по продукту "Стингрей" компании AppSeс Solutions Юлий Шабалин. "Специалисты по кибербезопасности мобильных приложений приступили к исследованию приложений онлайн-кинотеатров, телеканалов, игр и музыки. Как показали первые проверки, уязвимостей в них обнаружено не меньше, чем в приложениях для смартфонов, но есть свои технические особенности. Плохая новость для любителей скачивать пиратские приложения для просмотра фильмов и сериалов – в сомнительных приложениях может содержаться зловредный код, который способен проникнуть во всю систему, особенно при использовании недорогих Android-приставок", - сказал он. Особенную уязвимость имеют приставки с root-доступом, который позволяет получить пользователю полный доступ ко всем системным процессам и утилитам и использовать это в своих целях - чаще всего он встречается в Android-приставках. Пользователи, которые используют подобные устройства, намного более подвержены угрозам безопасности по части личных данных и других приложений - особенно, если они были установлены из неофициальных источников. "В каком-либо из установленных приложений может содержаться дополнительный функционал, позволяющий хакерам получить удаленный доступ к устройству и сделать его, например, частью ботнет-сети или заполучить аккаунт официального приложения, к которому привязана банковская карта пользователя", - добавил Шабалин. Больше возможностей для нанесения вреда у злоумышленников появляется в тех случаях. когда приставка интегрирована еще и в систему "умный дом", подчеркнул эксперт.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, москва
Технологии, МОСКВА
06:46 15.05.2025
 
Эксперт рассказал, как пиратские приложения проникают в систему

Эксперт Шабалин: пиратские приложения могут содержать зловредный код

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Пиратские приложения для просмотра фильмов и сериалов через ТВ-приставки могут содержать зловредный код, который в дальнейшем проникает во всю систему, рассказал РИА Новости директор по продукту "Стингрей" компании AppSeс Solutions Юлий Шабалин.
"Специалисты по кибербезопасности мобильных приложений приступили к исследованию приложений онлайн-кинотеатров, телеканалов, игр и музыки. Как показали первые проверки, уязвимостей в них обнаружено не меньше, чем в приложениях для смартфонов, но есть свои технические особенности. Плохая новость для любителей скачивать пиратские приложения для просмотра фильмов и сериалов – в сомнительных приложениях может содержаться зловредный код, который способен проникнуть во всю систему, особенно при использовании недорогих Android-приставок", - сказал он.
Особенную уязвимость имеют приставки с root-доступом, который позволяет получить пользователю полный доступ ко всем системным процессам и утилитам и использовать это в своих целях - чаще всего он встречается в Android-приставках. Пользователи, которые используют подобные устройства, намного более подвержены угрозам безопасности по части личных данных и других приложений - особенно, если они были установлены из неофициальных источников.
"В каком-либо из установленных приложений может содержаться дополнительный функционал, позволяющий хакерам получить удаленный доступ к устройству и сделать его, например, частью ботнет-сети или заполучить аккаунт официального приложения, к которому привязана банковская карта пользователя", - добавил Шабалин.
Больше возможностей для нанесения вреда у злоумышленников появляется в тех случаях. когда приставка интегрирована еще и в систему "умный дом", подчеркнул эксперт.
 
ТехнологииМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала