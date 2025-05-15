https://1prime.ru/20250515/ekspert-857584144.html

Эксперт рассказал, как пиратские приложения проникают в систему

Эксперт рассказал, как пиратские приложения проникают в систему - 15.05.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как пиратские приложения проникают в систему

Пиратские приложения для просмотра фильмов и сериалов через ТВ-приставки могут содержать зловредный код, который в дальнейшем проникает во всю систему,... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T06:46+0300

2025-05-15T06:46+0300

2025-05-15T06:46+0300

технологии

москва

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Пиратские приложения для просмотра фильмов и сериалов через ТВ-приставки могут содержать зловредный код, который в дальнейшем проникает во всю систему, рассказал РИА Новости директор по продукту "Стингрей" компании AppSeс Solutions Юлий Шабалин. "Специалисты по кибербезопасности мобильных приложений приступили к исследованию приложений онлайн-кинотеатров, телеканалов, игр и музыки. Как показали первые проверки, уязвимостей в них обнаружено не меньше, чем в приложениях для смартфонов, но есть свои технические особенности. Плохая новость для любителей скачивать пиратские приложения для просмотра фильмов и сериалов – в сомнительных приложениях может содержаться зловредный код, который способен проникнуть во всю систему, особенно при использовании недорогих Android-приставок", - сказал он. Особенную уязвимость имеют приставки с root-доступом, который позволяет получить пользователю полный доступ ко всем системным процессам и утилитам и использовать это в своих целях - чаще всего он встречается в Android-приставках. Пользователи, которые используют подобные устройства, намного более подвержены угрозам безопасности по части личных данных и других приложений - особенно, если они были установлены из неофициальных источников. "В каком-либо из установленных приложений может содержаться дополнительный функционал, позволяющий хакерам получить удаленный доступ к устройству и сделать его, например, частью ботнет-сети или заполучить аккаунт официального приложения, к которому привязана банковская карта пользователя", - добавил Шабалин. Больше возможностей для нанесения вреда у злоумышленников появляется в тех случаях. когда приставка интегрирована еще и в систему "умный дом", подчеркнул эксперт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, москва