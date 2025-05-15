https://1prime.ru/20250515/ekspert-857584144.html
Эксперт рассказал, как пиратские приложения проникают в систему
Эксперт рассказал, как пиратские приложения проникают в систему - 15.05.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как пиратские приложения проникают в систему
Пиратские приложения для просмотра фильмов и сериалов через ТВ-приставки могут содержать зловредный код, который в дальнейшем проникает во всю систему,... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T06:46+0300
2025-05-15T06:46+0300
2025-05-15T06:46+0300
технологии
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Пиратские приложения для просмотра фильмов и сериалов через ТВ-приставки могут содержать зловредный код, который в дальнейшем проникает во всю систему, рассказал РИА Новости директор по продукту "Стингрей" компании AppSeс Solutions Юлий Шабалин.
"Специалисты по кибербезопасности мобильных приложений приступили к исследованию приложений онлайн-кинотеатров, телеканалов, игр и музыки. Как показали первые проверки, уязвимостей в них обнаружено не меньше, чем в приложениях для смартфонов, но есть свои технические особенности. Плохая новость для любителей скачивать пиратские приложения для просмотра фильмов и сериалов – в сомнительных приложениях может содержаться зловредный код, который способен проникнуть во всю систему, особенно при использовании недорогих Android-приставок", - сказал он.
Особенную уязвимость имеют приставки с root-доступом, который позволяет получить пользователю полный доступ ко всем системным процессам и утилитам и использовать это в своих целях - чаще всего он встречается в Android-приставках. Пользователи, которые используют подобные устройства, намного более подвержены угрозам безопасности по части личных данных и других приложений - особенно, если они были установлены из неофициальных источников.
"В каком-либо из установленных приложений может содержаться дополнительный функционал, позволяющий хакерам получить удаленный доступ к устройству и сделать его, например, частью ботнет-сети или заполучить аккаунт официального приложения, к которому привязана банковская карта пользователя", - добавил Шабалин.
Больше возможностей для нанесения вреда у злоумышленников появляется в тех случаях. когда приставка интегрирована еще и в систему "умный дом", подчеркнул эксперт.
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технологии, москва
Эксперт рассказал, как пиратские приложения проникают в систему
Эксперт Шабалин: пиратские приложения могут содержать зловредный код
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Пиратские приложения для просмотра фильмов и сериалов через ТВ-приставки могут содержать зловредный код, который в дальнейшем проникает во всю систему, рассказал РИА Новости директор по продукту "Стингрей" компании AppSeс Solutions Юлий Шабалин.
"Специалисты по кибербезопасности мобильных приложений приступили к исследованию приложений онлайн-кинотеатров, телеканалов, игр и музыки. Как показали первые проверки, уязвимостей в них обнаружено не меньше, чем в приложениях для смартфонов, но есть свои технические особенности. Плохая новость для любителей скачивать пиратские приложения для просмотра фильмов и сериалов – в сомнительных приложениях может содержаться зловредный код, который способен проникнуть во всю систему, особенно при использовании недорогих Android-приставок", - сказал он.
Особенную уязвимость имеют приставки с root-доступом, который позволяет получить пользователю полный доступ ко всем системным процессам и утилитам и использовать это в своих целях - чаще всего он встречается в Android-приставках. Пользователи, которые используют подобные устройства, намного более подвержены угрозам безопасности по части личных данных и других приложений - особенно, если они были установлены из неофициальных источников.
"В каком-либо из установленных приложений может содержаться дополнительный функционал, позволяющий хакерам получить удаленный доступ к устройству и сделать его, например, частью ботнет-сети или заполучить аккаунт официального приложения, к которому привязана банковская карта пользователя", - добавил Шабалин.
Больше возможностей для нанесения вреда у злоумышленников появляется в тех случаях. когда приставка интегрирована еще и в систему "умный дом", подчеркнул эксперт.