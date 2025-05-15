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Эксперт оценил действия США в отношении чипов Huawei - 15.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Эксперт оценил действия США в отношении чипов Huawei
Эксперт оценил действия США в отношении чипов Huawei - 15.05.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил действия США в отношении чипов Huawei
Действия США в отношении чипов китайской технологической компании Huawei нарушают нормы свободной торговли и нанесут серьезный ущерб глобальной экосистеме... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T06:52+0300
2025-05-15T06:52+0300
технологии
экономика
мировая экономика
сша
китай
кнр
си цзиньпин
huawei
global times
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ПЕКИН, 15 мая - ПРАЙМ. Действия США в отношении чипов китайской технологической компании Huawei нарушают нормы свободной торговли и нанесут серьезный ущерб глобальной экосистеме искусственного интеллекта (ИИ), заявил старший научный сотрудник Китайской ассоциации международной торговли Ли Юн. Ранее бюро промышленности и безопасности министерства торговли США выпустило руководство, в котором говорится, что использование чипов искусственного интеллекта Ascend AI компании Huawei в любой точке мира нарушает экспортный контроль США. "Такие действия, использующие гегемонию для вмешательства в рыночные операции и ограничения автономии других стран в выборе альтернативных технологий, нарушают мировые нормы свободной торговли и нанесут серьезный ущерб глобальной экосистеме ИИ", - приводит слова Ли Юна китайская государственная газета Global Times. Эксперт отметил, что технологические ограничения, введенные США, побудили Китай стремиться к инновациям, заставив КНР двигаться в сторону более продвинутой и независимой разработки чипов ИИ. Источники, знакомые с ситуацией, пояснили ранее изданию Financial Times, что этим заявлением бюро дало понять компаниям, что чипы Huawei, скорее всего, нарушили меры, требующие получения труднодоступных лицензий для экспорта американских технологий китайской компании. Отмечается, что три чипа Huawei Ascend (910B, 910C и 910D) подпадают под действие правил, поскольку они, вероятно, были разработаны с использованием определенного программного обеспечения или технологий США. В начале октября 2022 года США запретили 28 китайским технологическим компаниям доступ к полупроводниковым микросхемам, произведенным по американским технологиям по всему миру. Запрет распространяется не только на поставки американских предприятий, но и на любую компанию в мире, использующую американские полупроводниковые технологии. Минторг США в мае 2019 года внес Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. В частности, Google, владеющая мобильной операционной системой Android, приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг, за исключением общедоступных по открытой лицензии. В том числе американская компания лишила Huawei доступа к обновлениям ОС Android, которой оснащены смартфоны китайской компании. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин, говоря о развитии сферы ИИ в Китае, призвал усиливать фундаментальные исследования, концентрировать силы на освоении высокопроизводительных чипов, основного программного обеспечения и других ключевых технологиях, а также создать независимую, регулируемую и координировано эксплуатируемую основную программно-аппаратную систему искусственного интеллекта.
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технологии, мировая экономика, сша, китай, кнр, си цзиньпин, huawei, global times, financial times
Технологии, Экономика, Мировая экономика, США, КИТАЙ, КНР, Си Цзиньпин, Huawei, Global Times, Financial Times
06:52 15.05.2025
 
Эксперт оценил действия США в отношении чипов Huawei

Эксперт Ли Юн: действия США в отношении чипов Huawei нарушают нормы свободной торговли

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ПЕКИН, 15 мая - ПРАЙМ. Действия США в отношении чипов китайской технологической компании Huawei нарушают нормы свободной торговли и нанесут серьезный ущерб глобальной экосистеме искусственного интеллекта (ИИ), заявил старший научный сотрудник Китайской ассоциации международной торговли Ли Юн.
Ранее бюро промышленности и безопасности министерства торговли США выпустило руководство, в котором говорится, что использование чипов искусственного интеллекта Ascend AI компании Huawei в любой точке мира нарушает экспортный контроль США.
"Такие действия, использующие гегемонию для вмешательства в рыночные операции и ограничения автономии других стран в выборе альтернативных технологий, нарушают мировые нормы свободной торговли и нанесут серьезный ущерб глобальной экосистеме ИИ", - приводит слова Ли Юна китайская государственная газета Global Times.
Эксперт отметил, что технологические ограничения, введенные США, побудили Китай стремиться к инновациям, заставив КНР двигаться в сторону более продвинутой и независимой разработки чипов ИИ.
Источники, знакомые с ситуацией, пояснили ранее изданию Financial Times, что этим заявлением бюро дало понять компаниям, что чипы Huawei, скорее всего, нарушили меры, требующие получения труднодоступных лицензий для экспорта американских технологий китайской компании. Отмечается, что три чипа Huawei Ascend (910B, 910C и 910D) подпадают под действие правил, поскольку они, вероятно, были разработаны с использованием определенного программного обеспечения или технологий США.
В начале октября 2022 года США запретили 28 китайским технологическим компаниям доступ к полупроводниковым микросхемам, произведенным по американским технологиям по всему миру. Запрет распространяется не только на поставки американских предприятий, но и на любую компанию в мире, использующую американские полупроводниковые технологии.
Минторг США в мае 2019 года внес Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. В частности, Google, владеющая мобильной операционной системой Android, приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг, за исключением общедоступных по открытой лицензии. В том числе американская компания лишила Huawei доступа к обновлениям ОС Android, которой оснащены смартфоны китайской компании.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин, говоря о развитии сферы ИИ в Китае, призвал усиливать фундаментальные исследования, концентрировать силы на освоении высокопроизводительных чипов, основного программного обеспечения и других ключевых технологиях, а также создать независимую, регулируемую и координировано эксплуатируемую основную программно-аппаратную систему искусственного интеллекта.
 
ЭкономикаТехнологииМировая экономикаСШАКИТАЙКНРСи ЦзиньпинHuaweiGlobal TimesFinancial Times
 
 
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