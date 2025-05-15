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Психолог научила, как сохранить нервы перед сдачей ОГЭ и ЕГЭ

Психолог научила, как сохранить нервы перед сдачей ОГЭ и ЕГЭ - 15.05.2025, ПРАЙМ

Психолог научила, как сохранить нервы перед сдачей ОГЭ и ЕГЭ

Экзамен и подготовка к нему часто провоцируют стрессовое состояние. Как пройти через эти испытания, сохранив нервную систему, рассказала агентству "Прайм"... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T02:02+0300

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Экзамен и подготовка к нему часто провоцируют стрессовое состояние. Как пройти через эти испытания, сохранив нервную систему, рассказала агентству "Прайм" психолог Московского креативного техникума Ксения Вотякова.В целом, тревога - это нормальная эмоциональная реакция человека на ситуацию неопределенности - "проблемы возникают, когда тревоги слишком много".Чтобы снизить напряжение, связанное со страхом не успеть достаточно хорошо подготовиться, важно использовать инструменты планирования. Например, оценить, посмотреть все темы, по которым нужно подготовиться, оценить, насколько они сложны, нужно ли дополнительно разобраться с теорией или порешать задания на эту тему. Затем стоит распланировать свою работу по времени, прикинуть сколько времени понадобится на закрепление конкретной темы и поставить себе дедлайны по времени."Самое сложное - когда ничего не хочется делать перед экзаменом", - говорит эксперт.В таких случаях психолог советует задать себе вопрос, как вы видите своё будущее, написать два разных сценария, как может выглядеть жизнь в сентябре и как на это влияют результаты экзаменов.В любом случае накануне экзаменов очень важно позаботиться о своем здоровье и самочувствии."Достаточно спать, соблюдать режим дня, регулярно питаться, гулять на свежем воздухе, сохранять двигательную активность, для этого подойдет любой вид нагрузки - от роликов до прогулки по парку", - объясняет эксперт.Для обучения и интеллектуальной тренировки мозгу нужно находиться в хорошей форме, то есть, вам надо быть достаточно отдохнувшим и сытым. Если чередовать интеллектуальную деятельность с двигательной активностью, то в перерывах между занятиями мозг будет продолжать обрабатывать новую информацию и учиться, но только в фоновом режиме, объясняет психолог.Снизить тревогу умеренной интенсивности помогут техники эмоциональной саморегуляции, в частности, дыхательные техники, например, дыхание по квадрату, практики осознанности или мышечной релаксации. Но сначала нужно подобрать подходящие именно вам и заранее потренироваться использовать их в разных ситуациях. Техники саморегуляции могут помочь на экзамене справиться с волнением или мобилизовать, помочь работать сконцентрировано.Если подготовка к экзамену происходит в ущерб нормальному режиму, создает стресс и эмоциональное истощение, это признак дисбаланса. "Если организм находится в стрессе, то быть продуктивным на экзамене будет гораздо сложнее", - предупреждает Вотякова.По ее словам, при ежедневной продолжительности занятий более 6 часов эффективность резко снижается из-за перегрузки рабочей памяти и истощения префронтальной коры, отвечающей в том числе за внимание, мышление, регуляторные функции."Чтобы найти правильный баланс, хорошо бы формулировать более бережные и реалистичные требования к себе: “Я готовилась к этому экзамену достаточно усердно и сделаю всё, что смогу. Что-то может пойти не по плану, так бывает, но я найду выход из ситуации”, - советует специалист.

https://1prime.ru/20250402/ege-856316037.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, здоровье, общество , образование, егэ, огэ, экзамены