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ЕП утвердил повышение пошлин на импорт удобрений из России и Белоруссии

ЕП утвердил повышение пошлин на импорт удобрений из России и Белоруссии - 15.05.2025, ПРАЙМ

ЕП утвердил повышение пошлин на импорт удобрений из России и Белоруссии

Комитет по внешней торговле Европейского парламента в четверг утвердил предложение о повышении пошлин на импорт сельхозпродукции и удобрений из России и... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T12:41+0300

2025-05-15T12:41+0300

2025-05-15T12:41+0300

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БРЮССЕЛЬ, 15 мая – ПРАЙМ. Комитет по внешней торговле Европейского парламента в четверг утвердил предложение о повышении пошлин на импорт сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии, сообщил РИА Новости источник в ЕП. "Да, это так", - сказал собеседник агентства на уточняющий вопрос. В пресс-службе Европарламента ранее РИА Новости уточняли, что, предварительно, голосование на пленарной сессии по этому предложению запланировано на 21 мая. Соответствующее предложение Еврокомиссия внесла в конце января этого года, затем оно поступило на изучение в комитет Европарламента. Крупнейшее объединение европейских сельхозпроизводителей Copa и Cogeca в своем заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости, ранее выразило опасение в связи с негативным влиянием на европейских сельхозпроизводителей новых пошлин на удобрения и другую продукцию из РФ, призвав европейские институты пересмотреть проект постановления. Там указали, что в нынешнем виде предложение Совета ЕС ставит отрасль в ЕС под угрозу. Сельхозпроизводители просили отложить на год введение заградительных пошлин на импорт удобрений из России и Белоруссии, а также отменить пошлины на поставки такой продукции из других стран. Они также призвали ввести меры контроля за ценами на удобрения. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

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сельское хозяйство, мировая экономика, рф, запад, белоруссия, ес