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В ЕП рассказали о новых пошлинах на импорт сельхозпродукции из России

В ЕП рассказали о новых пошлинах на импорт сельхозпродукции из России - 15.05.2025, ПРАЙМ

В ЕП рассказали о новых пошлинах на импорт сельхозпродукции из России

Повышение пошлин на 50% на импорт в ЕС сельхозпродукции из России и Белоруссии, кроме удобрений, затронет сахар, уксус, муку и корма для животных, говорится в... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T14:59+0300

2025-05-15T14:59+0300

2025-05-15T14:59+0300

экономика

сельское хозяйство

россия

еп

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БРЮССЕЛЬ, 15 мая – ПРАЙМ. Повышение пошлин на 50% на импорт в ЕС сельхозпродукции из России и Белоруссии, кроме удобрений, затронет сахар, уксус, муку и корма для животных, говорится в распространенном в четверг заявлении Европарламента. Ранее источник в ЕП сообщил РИА Новости, что комитет по внешней торговле Европарламента в четверг утвердил 50%-е повышение импортных пошлин на сельхозпродукцию и удобрения из России. "Продукты, на которые повлияют новые пошлины, включают сахар, уксус, муку и корма для животных", - указывается в документе. В парламенте пояснили, что итоговое голосование по решению состоится на пленарной сессии ЕП 22 мая.

https://1prime.ru/20250515/ep-857597797.html

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сельское хозяйство, россия, еп