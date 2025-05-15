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В ЕП рассказали о новых пошлинах на импорт сельхозпродукции из России - 15.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В ЕП рассказали о новых пошлинах на импорт сельхозпродукции из России
В ЕП рассказали о новых пошлинах на импорт сельхозпродукции из России - 15.05.2025, ПРАЙМ
В ЕП рассказали о новых пошлинах на импорт сельхозпродукции из России
Повышение пошлин на 50% на импорт в ЕС сельхозпродукции из России и Белоруссии, кроме удобрений, затронет сахар, уксус, муку и корма для животных, говорится в... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T14:59+0300
2025-05-15T14:59+0300
экономика
сельское хозяйство
россия
еп
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БРЮССЕЛЬ, 15 мая – ПРАЙМ. Повышение пошлин на 50% на импорт в ЕС сельхозпродукции из России и Белоруссии, кроме удобрений, затронет сахар, уксус, муку и корма для животных, говорится в распространенном в четверг заявлении Европарламента. Ранее источник в ЕП сообщил РИА Новости, что комитет по внешней торговле Европарламента в четверг утвердил 50%-е повышение импортных пошлин на сельхозпродукцию и удобрения из России. "Продукты, на которые повлияют новые пошлины, включают сахар, уксус, муку и корма для животных", - указывается в документе. В парламенте пояснили, что итоговое голосование по решению состоится на пленарной сессии ЕП 22 мая.
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сельское хозяйство, россия, еп
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, ЕП
14:59 15.05.2025
 
В ЕП рассказали о новых пошлинах на импорт сельхозпродукции из России

ЕП: повышение пошлин на сельхозпродукцию из России затронет сахар, уксус и муку

© Unsplash/Guillaume PérigoisЗдание Европарламента, Брюссель, Бельгия
Здание Европарламента, Брюссель, Бельгия
© Unsplash/Guillaume Périgois
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БРЮССЕЛЬ, 15 мая – ПРАЙМ. Повышение пошлин на 50% на импорт в ЕС сельхозпродукции из России и Белоруссии, кроме удобрений, затронет сахар, уксус, муку и корма для животных, говорится в распространенном в четверг заявлении Европарламента.
Ранее источник в ЕП сообщил РИА Новости, что комитет по внешней торговле Европарламента в четверг утвердил 50%-е повышение импортных пошлин на сельхозпродукцию и удобрения из России.
"Продукты, на которые повлияют новые пошлины, включают сахар, уксус, муку и корма для животных", - указывается в документе.
В парламенте пояснили, что итоговое голосование по решению состоится на пленарной сессии ЕП 22 мая.
Логотип Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
ЕП утвердил повышение пошлин на импорт удобрений из России и Белоруссии
12:41
 
ЭкономикаСельское хозяйствоРОССИЯЕП
 
 
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