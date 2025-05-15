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В ЕП рассказали о новых пошлинах на импорт сельхозпродукции из России
В ЕП рассказали о новых пошлинах на импорт сельхозпродукции из России - 15.05.2025, ПРАЙМ
В ЕП рассказали о новых пошлинах на импорт сельхозпродукции из России
Повышение пошлин на 50% на импорт в ЕС сельхозпродукции из России и Белоруссии, кроме удобрений, затронет сахар, уксус, муку и корма для животных, говорится в... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T14:59+0300
2025-05-15T14:59+0300
2025-05-15T14:59+0300
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БРЮССЕЛЬ, 15 мая – ПРАЙМ. Повышение пошлин на 50% на импорт в ЕС сельхозпродукции из России и Белоруссии, кроме удобрений, затронет сахар, уксус, муку и корма для животных, говорится в распространенном в четверг заявлении Европарламента. Ранее источник в ЕП сообщил РИА Новости, что комитет по внешней торговле Европарламента в четверг утвердил 50%-е повышение импортных пошлин на сельхозпродукцию и удобрения из России. "Продукты, на которые повлияют новые пошлины, включают сахар, уксус, муку и корма для животных", - указывается в документе. В парламенте пояснили, что итоговое голосование по решению состоится на пленарной сессии ЕП 22 мая.
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сельское хозяйство, россия, еп
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, ЕП
В ЕП рассказали о новых пошлинах на импорт сельхозпродукции из России
ЕП: повышение пошлин на сельхозпродукцию из России затронет сахар, уксус и муку
БРЮССЕЛЬ, 15 мая – ПРАЙМ. Повышение пошлин на 50% на импорт в ЕС сельхозпродукции из России и Белоруссии, кроме удобрений, затронет сахар, уксус, муку и корма для животных, говорится в распространенном в четверг заявлении Европарламента.
Ранее источник в ЕП сообщил РИА Новости, что комитет по внешней торговле Европарламента в четверг утвердил 50%-е повышение импортных пошлин на сельхозпродукцию и удобрения из России.
"Продукты, на которые повлияют новые пошлины, включают сахар, уксус, муку и корма для животных", - указывается в документе.
В парламенте пояснили, что итоговое голосование по решению состоится на пленарной сессии ЕП 22 мая.
ЕП утвердил повышение пошлин на импорт удобрений из России и Белоруссии