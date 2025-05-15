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ЕР не будет выдвигать кандидата на выборах главы Чувашии

ЕР не будет выдвигать кандидата на выборах главы Чувашии - 15.05.2025, ПРАЙМ

ЕР не будет выдвигать кандидата на выборах главы Чувашии

Партия "Единая Россия" не будет выдвигать кандидата на выборах главы Чувашии, заявил секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев. | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T00:23+0300

2025-05-15T00:23+0300

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Партия "Единая Россия" не будет выдвигать кандидата на выборах главы Чувашии, заявил секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев. Выборы главы Чувашии пройдут в Единый день голосования 14 сентября 2025 года. Сейчас должность главы региона занимает Олег Николаев, который является членом партии "Справедливая Россия - За правду". Ранее президент России Владимир Путин на встрече с Николаевым поддержал его намерение участвовать в выборах главы региона в сентябре, пожелав ему успехов. "Нет, не будет. Президент поддержал Николаева, а мы - партия президента", - сказал Якушев, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, общество , владимир путин