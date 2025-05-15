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ЕР не будет выдвигать кандидата на выборах главы Чувашии - 15.05.2025, ПРАЙМ
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ЕР не будет выдвигать кандидата на выборах главы Чувашии
ЕР не будет выдвигать кандидата на выборах главы Чувашии - 15.05.2025, ПРАЙМ
ЕР не будет выдвигать кандидата на выборах главы Чувашии
Партия "Единая Россия" не будет выдвигать кандидата на выборах главы Чувашии, заявил секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев. | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T00:23+0300
2025-05-15T00:23+0300
экономика
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Партия "Единая Россия" не будет выдвигать кандидата на выборах главы Чувашии, заявил секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев. Выборы главы Чувашии пройдут в Единый день голосования 14 сентября 2025 года. Сейчас должность главы региона занимает Олег Николаев, который является членом партии "Справедливая Россия - За правду". Ранее президент России Владимир Путин на встрече с Николаевым поддержал его намерение участвовать в выборах главы региона в сентябре, пожелав ему успехов. "Нет, не будет. Президент поддержал Николаева, а мы - партия президента", - сказал Якушев, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
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россия, общество , владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Общество , Владимир Путин
00:23 15.05.2025
 
ЕР не будет выдвигать кандидата на выборах главы Чувашии

Якушев: ЕР не будет выдвигать кандидата на выборах главы Чувашии

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Партия "Единая Россия" не будет выдвигать кандидата на выборах главы Чувашии, заявил секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев.
Выборы главы Чувашии пройдут в Единый день голосования 14 сентября 2025 года. Сейчас должность главы региона занимает Олег Николаев, который является членом партии "Справедливая Россия - За правду". Ранее президент России Владимир Путин на встрече с Николаевым поддержал его намерение участвовать в выборах главы региона в сентябре, пожелав ему успехов.
"Нет, не будет. Президент поддержал Николаева, а мы - партия президента", - сказал Якушев, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоВладимир Путин
 
 
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