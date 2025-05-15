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Евро дорожает к доллару перед публикацией статданных по еврозоне

Евро дорожает к доллару перед публикацией статданных по еврозоне - 15.05.2025, ПРАЙМ

Евро дорожает к доллару перед публикацией статданных по еврозоне

Стоимость евро к доллару поднимается в четверг утром, аналитики ожидают выход второй, промежуточной оценки ВВП в первом квартале и статистики по промышленному... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T08:43+0300

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару поднимается в четверг утром, аналитики ожидают выход второй, промежуточной оценки ВВП в первом квартале и статистики по промышленному производству еврозоны, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.31 мск курс евро к доллару рос до 1,1191 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1173 доллара за евро. Курс доллара к иене по состоянию на 8.31 мск снижался до 146,11 иены с уровня предыдущего закрытия в 146,69 иены за доллар, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,17%, до 100,9 пункта. В четверг планируется выход ряда статистических данных по экономике стран еврозоны. Так, ожидается публикация второй, промежуточной оценки ВВП еврозоны от статистического агентства Евростат. Согласно предварительной оценке, показатель в первом квартале вырос в годовом выражении на 1,2%, а в квартальном - на 0,4%. Кроме того, Евростат опубликует данные о промышленном производстве в странах европейского валютного блока. Аналитики прогнозируют, что его объем в марте вырос на 1,8% в месячном выражении, в годовом - на 2,5%.

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