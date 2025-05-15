Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Евро и фунт стерлингов дорожают к доллару на данных по Британии и еврозоне - 15.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250515/evro-857598176.html
Евро и фунт стерлингов дорожают к доллару на данных по Британии и еврозоне
Евро и фунт стерлингов дорожают к доллару на данных по Британии и еврозоне - 15.05.2025, ПРАЙМ
Евро и фунт стерлингов дорожают к доллару на данных по Британии и еврозоне
Стоимость евро и фунта стерлингов к доллару в четверг днем поднимается после публикации данных из Великобритании и еврозоны, свидетельствуют данные торгов. | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T12:49+0300
2025-05-15T12:49+0300
экономика
рынок
торги
великобритания
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/76331/53/763315320_0:413:3872:2591_1920x0_80_0_0_4c9515ed3e61585b0ca09f1d0e8fd739.jpg
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Стоимость евро и фунта стерлингов к доллару в четверг днем поднимается после публикации данных из Великобритании и еврозоны, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.38 мск курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,3291 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3264 доллара. Курс евро к доллару поднимался до 1,1206 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1173 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 145,77 иены с уровня предыдущего закрытия в 146,69 иены за доллар, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,33%, до 100,74 пункта. Ранее в четверг британское статистическое агентство сообщило, что ВВП страны в первом квартале, по предварительной оценке, вырос на 1,3% в годовом выражении и на 0,7% - в квартальном. Аналитики ожидали увеличения только на 1,2% и 0,6% соответственно. Промпроизводство в Великобритании в марте снизилось на 0,7% год к году, аналитики ждали снижения на 0,9%. В месячном выражении показатель также сократился на 0,7%, но ожидалось уменьшение на 0,5%. Европейское статистическое агентство в четверг сохранило оценку роста ВВП еврозоны в первом квартале на 1,2% в годовом выражении, квартальная оценка увеличения экономики была пересмотрена до 0,3% с 0,4%. Промпроизводство еврозоны в марте выросло на 3,6% в годовом выражении, ожидалось увеличение на 2,5%. В то же время годовая инфляция во Франции в апреле, по окончательной оценке, ожидаемо осталась на уровне марта в 0,8%. В месячном выражении оценка инфляции была повышена до 0,6% с ожидавшихся ранее 0,5%.
https://1prime.ru/20250515/evro-857586235.html
великобритания
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76331/53/763315320_416:0:3872:2592_1920x0_80_0_0_77386a0a6039cd99603a58ef5c2b3df7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, великобритания, сша
Экономика, Рынок, Торги, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США
12:49 15.05.2025
 
Евро и фунт стерлингов дорожают к доллару на данных по Британии и еврозоне

Курс евро и фунта стерлингов к доллару растет на данных по ВВП Великобритании и еврозоне

© fotolia.com / lafralavagaДенежные купюры различных стран
Денежные купюры различных стран - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
© fotolia.com / lafralavaga
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Стоимость евро и фунта стерлингов к доллару в четверг днем поднимается после публикации данных из Великобритании и еврозоны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.38 мск курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,3291 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3264 доллара. Курс евро к доллару поднимался до 1,1206 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1173 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 145,77 иены с уровня предыдущего закрытия в 146,69 иены за доллар, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,33%, до 100,74 пункта.
Ранее в четверг британское статистическое агентство сообщило, что ВВП страны в первом квартале, по предварительной оценке, вырос на 1,3% в годовом выражении и на 0,7% - в квартальном. Аналитики ожидали увеличения только на 1,2% и 0,6% соответственно. Промпроизводство в Великобритании в марте снизилось на 0,7% год к году, аналитики ждали снижения на 0,9%. В месячном выражении показатель также сократился на 0,7%, но ожидалось уменьшение на 0,5%.
Европейское статистическое агентство в четверг сохранило оценку роста ВВП еврозоны в первом квартале на 1,2% в годовом выражении, квартальная оценка увеличения экономики была пересмотрена до 0,3% с 0,4%. Промпроизводство еврозоны в марте выросло на 3,6% в годовом выражении, ожидалось увеличение на 2,5%.
В то же время годовая инфляция во Франции в апреле, по окончательной оценке, ожидаемо осталась на уровне марта в 0,8%. В месячном выражении оценка инфляции была повышена до 0,6% с ожидавшихся ранее 0,5%.
доллары США - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
Евро дорожает к доллару перед публикацией статданных по еврозоне
08:43
 
ЭкономикаРынокТоргиВЕЛИКОБРИТАНИЯСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала