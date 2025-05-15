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Евро и фунт стерлингов дорожают к доллару на данных по Британии и еврозоне
Евро и фунт стерлингов дорожают к доллару на данных по Британии и еврозоне - 15.05.2025, ПРАЙМ
Евро и фунт стерлингов дорожают к доллару на данных по Британии и еврозоне
Стоимость евро и фунта стерлингов к доллару в четверг днем поднимается после публикации данных из Великобритании и еврозоны, свидетельствуют данные торгов. | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T12:49+0300
2025-05-15T12:49+0300
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Стоимость евро и фунта стерлингов к доллару в четверг днем поднимается после публикации данных из Великобритании и еврозоны, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.38 мск курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,3291 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3264 доллара. Курс евро к доллару поднимался до 1,1206 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1173 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 145,77 иены с уровня предыдущего закрытия в 146,69 иены за доллар, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,33%, до 100,74 пункта. Ранее в четверг британское статистическое агентство сообщило, что ВВП страны в первом квартале, по предварительной оценке, вырос на 1,3% в годовом выражении и на 0,7% - в квартальном. Аналитики ожидали увеличения только на 1,2% и 0,6% соответственно. Промпроизводство в Великобритании в марте снизилось на 0,7% год к году, аналитики ждали снижения на 0,9%. В месячном выражении показатель также сократился на 0,7%, но ожидалось уменьшение на 0,5%. Европейское статистическое агентство в четверг сохранило оценку роста ВВП еврозоны в первом квартале на 1,2% в годовом выражении, квартальная оценка увеличения экономики была пересмотрена до 0,3% с 0,4%. Промпроизводство еврозоны в марте выросло на 3,6% в годовом выражении, ожидалось увеличение на 2,5%. В то же время годовая инфляция во Франции в апреле, по окончательной оценке, ожидаемо осталась на уровне марта в 0,8%. В месячном выражении оценка инфляции была повышена до 0,6% с ожидавшихся ранее 0,5%.
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Евро и фунт стерлингов дорожают к доллару на данных по Британии и еврозоне
Курс евро и фунта стерлингов к доллару растет на данных по ВВП Великобритании и еврозоне
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Стоимость евро и фунта стерлингов к доллару в четверг днем поднимается после публикации данных из Великобритании и еврозоны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.38 мск курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,3291 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3264 доллара. Курс евро к доллару поднимался до 1,1206 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1173 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 145,77 иены с уровня предыдущего закрытия в 146,69 иены за доллар, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,33%, до 100,74 пункта.
Ранее в четверг британское статистическое агентство сообщило, что ВВП страны в первом квартале, по предварительной оценке, вырос на 1,3% в годовом выражении и на 0,7% - в квартальном. Аналитики ожидали увеличения только на 1,2% и 0,6% соответственно. Промпроизводство в Великобритании в марте снизилось на 0,7% год к году, аналитики ждали снижения на 0,9%. В месячном выражении показатель также сократился на 0,7%, но ожидалось уменьшение на 0,5%.
Европейское статистическое агентство в четверг сохранило оценку роста ВВП еврозоны в первом квартале на 1,2% в годовом выражении, квартальная оценка увеличения экономики была пересмотрена до 0,3% с 0,4%. Промпроизводство еврозоны в марте выросло на 3,6% в годовом выражении, ожидалось увеличение на 2,5%.
В то же время годовая инфляция во Франции в апреле, по окончательной оценке, ожидаемо осталась на уровне марта в 0,8%. В месячном выражении оценка инфляции была повышена до 0,6% с ожидавшихся ранее 0,5%.
Евро дорожает к доллару перед публикацией статданных по еврозоне