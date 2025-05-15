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Французские фермеры возобновят протесты с 26 мая - 15.05.2025, ПРАЙМ
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Французские фермеры возобновят протесты с 26 мая
Французские фермеры возобновят протесты с 26 мая - 15.05.2025, ПРАЙМ
Французские фермеры возобновят протесты с 26 мая
Фермеры во Франции возобновят протесты с 26 мая из-за недовольства действиями властей, которые, по мнению аграриев, так и не выполнили свои обещания, заявил в... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T15:41+0300
2025-05-15T15:41+0300
экономика
франция
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ПАРИЖ, 15 мая – ПРАЙМ. Фермеры во Франции возобновят протесты с 26 мая из-за недовольства действиями властей, которые, по мнению аграриев, так и не выполнили свои обещания, заявил в четверг глава ведущего профсоюза фермеров FNSEA Арно Руссо. "Я могу объявить, что мы и (ещё один профсоюз – ред.) Jeunes Agriculteurs призываем к новым манифестациям и новым акциям с 26 мая, потому что мы считаем, что после того, как мы проводили демонстрации, работали и выдержали всё, что произошло в политике, – четыре премьер-министра сменилось за год, – ответов и выполненных обещаний, которые нам дали, так и нет. Для нас это недопустимо", - заявил он в эфире радиостанции RMC. В октябре 2024 года во Франции вновь начали проходить протесты фермеров. В ноябре к акциям против бездействия властей и невыгодных торговых соглашений Евросоюза официально призвали ведущие профсоюзы FNSEA и Jeunes Agriculteurs. Аграрии требуют сократить бюрократические процедуры, выплатить задерживаемые субсидии ЕС, поддерживать молодых фермеров, уменьшить регулирование их работы и заблокировать соглашение о свободной торговле ЕС и МЕРКОСУР. Профсоюзы считают, что данные правительством обещания так и не были выполнены. После первой волны массовых волнений в конце 2023-начале 2024 года нижняя палата парламента Франции приняла законопроект о помощи аграриям, однако он так и не был рассмотрен в сенате из-за решения президента Эммануэля Макрона распустить парламент.
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франция, париж, эммануэль макрон, ес
Экономика, ФРАНЦИЯ, Париж, Эммануэль Макрон, ЕС
15:41 15.05.2025
 
Французские фермеры возобновят протесты с 26 мая

Фермеры во Франции возобновят протесты с 26 мая из-за недовольства действиями властей

© fotolia.com / illustrez-vous" Флаг Франции
 Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
© fotolia.com / illustrez-vous
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ПАРИЖ, 15 мая – ПРАЙМ. Фермеры во Франции возобновят протесты с 26 мая из-за недовольства действиями властей, которые, по мнению аграриев, так и не выполнили свои обещания, заявил в четверг глава ведущего профсоюза фермеров FNSEA Арно Руссо.
"Я могу объявить, что мы и (ещё один профсоюз – ред.) Jeunes Agriculteurs призываем к новым манифестациям и новым акциям с 26 мая, потому что мы считаем, что после того, как мы проводили демонстрации, работали и выдержали всё, что произошло в политике, – четыре премьер-министра сменилось за год, – ответов и выполненных обещаний, которые нам дали, так и нет. Для нас это недопустимо", - заявил он в эфире радиостанции RMC.
В октябре 2024 года во Франции вновь начали проходить протесты фермеров. В ноябре к акциям против бездействия властей и невыгодных торговых соглашений Евросоюза официально призвали ведущие профсоюзы FNSEA и Jeunes Agriculteurs. Аграрии требуют сократить бюрократические процедуры, выплатить задерживаемые субсидии ЕС, поддерживать молодых фермеров, уменьшить регулирование их работы и заблокировать соглашение о свободной торговле ЕС и МЕРКОСУР.
Профсоюзы считают, что данные правительством обещания так и не были выполнены. После первой волны массовых волнений в конце 2023-начале 2024 года нижняя палата парламента Франции приняла законопроект о помощи аграриям, однако он так и не был рассмотрен в сенате из-за решения президента Эммануэля Макрона распустить парламент.
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