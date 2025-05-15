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В Финляндии откроют площадку для тестирования безопасности границы

В Финляндии откроют площадку для тестирования безопасности границы - 15.05.2025, ПРАЙМ

В Финляндии откроют площадку для тестирования безопасности границы

Площадку для тестирования технологий по обеспечению безопасности границы откроют в финском городе Йоэнсуу, расположенном в 70 километрах от российской границы,... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T15:27+0300

2025-05-15T15:27+0300

2025-05-15T15:27+0300

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Площадку для тестирования технологий по обеспечению безопасности границы откроют в финском городе Йоэнсуу, расположенном в 70 километрах от российской границы, сообщает в четверг телерадиовещатель Yle. "В Йоэнсуу планируется построить новую площадку для тестирования защиты границы", - говорится в материале. Город располагается на востоке Финляндии, примерно в 70 километрах от российской границы. По данным Yle, площадка будет представлять собой лабораторию в Йоэнсуу и полигон Вуосанка в области Кайнуу, принадлежащий финским силам обороны. Лабораторию поэтапно введут в эксплуатацию в начале 2026 года, сообщает телерадиовещатель. "На испытательной площадке в будущем будут тестироваться, среди прочего, беспилотные летательные аппараты, транспортные средства для перевозки личного состава, будущие беспроводные сетевые соединения, технологии искусственного интеллекта, высокопроизводительные вычислительные и квантовые сенсоры", - говорится в материале. Как сообщает Yle, представители финских и американских компаний в области безопасности собрались на этой неделе в Йоэнсуу, чтобы обсудить будущие решения по обеспечению безопасности границы.

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технологии, общество , финляндия, москва, ес