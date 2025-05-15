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В Финляндии откроют площадку для тестирования безопасности границы
В Финляндии откроют площадку для тестирования безопасности границы - 15.05.2025, ПРАЙМ
В Финляндии откроют площадку для тестирования безопасности границы
Площадку для тестирования технологий по обеспечению безопасности границы откроют в финском городе Йоэнсуу, расположенном в 70 километрах от российской границы,... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T15:27+0300
2025-05-15T15:27+0300
2025-05-15T15:27+0300
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Площадку для тестирования технологий по обеспечению безопасности границы откроют в финском городе Йоэнсуу, расположенном в 70 километрах от российской границы, сообщает в четверг телерадиовещатель Yle. "В Йоэнсуу планируется построить новую площадку для тестирования защиты границы", - говорится в материале. Город располагается на востоке Финляндии, примерно в 70 километрах от российской границы. По данным Yle, площадка будет представлять собой лабораторию в Йоэнсуу и полигон Вуосанка в области Кайнуу, принадлежащий финским силам обороны. Лабораторию поэтапно введут в эксплуатацию в начале 2026 года, сообщает телерадиовещатель. "На испытательной площадке в будущем будут тестироваться, среди прочего, беспилотные летательные аппараты, транспортные средства для перевозки личного состава, будущие беспроводные сетевые соединения, технологии искусственного интеллекта, высокопроизводительные вычислительные и квантовые сенсоры", - говорится в материале. Как сообщает Yle, представители финских и американских компаний в области безопасности собрались на этой неделе в Йоэнсуу, чтобы обсудить будущие решения по обеспечению безопасности границы.
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Технологии, Общество , ФИНЛЯНДИЯ, МОСКВА, ЕС
В Финляндии откроют площадку для тестирования безопасности границы
Yle: площадку для тестирования технологий по защите границ откроют в Финляндии
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Площадку для тестирования технологий по обеспечению безопасности границы откроют в финском городе Йоэнсуу, расположенном в 70 километрах от российской границы, сообщает в четверг телерадиовещатель Yle.
"В Йоэнсуу планируется построить новую площадку для тестирования защиты границы", - говорится в материале.
Город располагается на востоке Финляндии, примерно в 70 километрах от российской границы.
По данным Yle, площадка будет представлять собой лабораторию в Йоэнсуу и полигон Вуосанка в области Кайнуу, принадлежащий финским силам обороны. Лабораторию поэтапно введут в эксплуатацию в начале 2026 года, сообщает телерадиовещатель.
"На испытательной площадке в будущем будут тестироваться, среди прочего, беспилотные летательные аппараты, транспортные средства для перевозки личного состава, будущие беспроводные сетевые соединения, технологии искусственного интеллекта, высокопроизводительные вычислительные и квантовые сенсоры", - говорится в материале.
Как сообщает Yle, представители финских и американских компаний в области безопасности собрались на этой неделе в Йоэнсуу, чтобы обсудить будущие решения по обеспечению безопасности границы.
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