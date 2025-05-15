https://1prime.ru/20250515/fix-price-857610637.html
Совет директоров Fix Price одобрил новую дивидендную политику компании
Совет директоров Fix Price одобрил новую дивидендную политику компании - 15.05.2025, ПРАЙМ
Совет директоров Fix Price одобрил новую дивидендную политику компании
Совет директоров Fix Price одобрил новую дивидендную политику компании на заседании, которое прошло 15 мая, сообщила компания. | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T16:39+0300
2025-05-15T16:39+0300
2025-05-15T16:39+0300
экономика
бизнес
финансы
кипр
астана
fix price
https://cdnn.1prime.ru/img/83352/16/833521696_0:155:3089:1893_1920x0_80_0_0_b34605707793bc5696dbc149ac80a66d.jpg
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Совет директоров Fix Price одобрил новую дивидендную политику компании на заседании, которое прошло 15 мая, сообщила компания. "В соответствии с пунктом 16.2.29 Устава утвердить дивидендную политику ПАО "Фикс Прайс", - сказано в сообщении. В сентябре 2022 года совет директоров сети магазинов фиксированных цен Fix Price приостановил действующую дивидендную политику и отменил выплату ранее объявленных окончательных дивидендов за 2021 год. Уточнялось, что выплаты будут возобновлены по мере стабилизации ситуации с ограничениями. В апреле 2023 года компания подтвердила намерения в будущем вернуться к выплате дивидендов. Fix Price в июле прошлого года перерегистрировался с Кипра в Международном финансовом центре Астаны, в частности для того, чтобы устранить сложности, связанные с выплатой дивидендов. А в середине декабря было зарегистрировано российское юрлицо АО "Фикс Прайс", гендиректором которого стал глава ООО "Бэст Прайс" Владимир Погонин. Fix Price - сеть магазинов фиксированных цен, основана в 2007 году, работает на рынках России, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Узбекистана, Грузии, Киргизии, Монголии, Армении и ОАЭ. Чистая прибыль компании за 2024 год по МСФО снизилась на 38% - до 22,2 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/20250430/vyruchka-857160641.html
кипр
астана
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83352/16/833521696_180:0:2909:2047_1920x0_80_0_0_e7c085051b7bfcd846e81ac61d7b0d9e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, финансы, кипр, астана, fix price
Экономика, Бизнес, Финансы, КИПР, Астана, Fix Price
Совет директоров Fix Price одобрил новую дивидендную политику компании
Совет директоров Fix Price утвердил новую дивидендную политику компании 15 мая
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Совет директоров Fix Price одобрил новую дивидендную политику компании на заседании, которое прошло 15 мая, сообщила компания.
"В соответствии с пунктом 16.2.29 Устава утвердить дивидендную политику ПАО "Фикс Прайс", - сказано в сообщении.
В сентябре 2022 года совет директоров сети магазинов фиксированных цен Fix Price приостановил действующую дивидендную политику и отменил выплату ранее объявленных окончательных дивидендов за 2021 год. Уточнялось, что выплаты будут возобновлены по мере стабилизации ситуации с ограничениями. В апреле 2023 года компания подтвердила намерения в будущем вернуться к выплате дивидендов.
Fix Price в июле прошлого года перерегистрировался с Кипра в Международном финансовом центре Астаны, в частности для того, чтобы устранить сложности, связанные с выплатой дивидендов. А в середине декабря было зарегистрировано российское юрлицо АО "Фикс Прайс", гендиректором которого стал глава ООО "Бэст Прайс" Владимир Погонин.
Fix Price - сеть магазинов фиксированных цен, основана в 2007 году, работает на рынках России, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Узбекистана, Грузии, Киргизии, Монголии, Армении и ОАЭ. Чистая прибыль компании за 2024 год по МСФО снизилась на 38% - до 22,2 миллиарда рублей.
Выручка Fix Price по МСФО за I квартал выросла на 3,9%