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Совет директоров Fix Price одобрил новую дивидендную политику компании - 15.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250515/fix-price-857610637.html
Совет директоров Fix Price одобрил новую дивидендную политику компании
Совет директоров Fix Price одобрил новую дивидендную политику компании - 15.05.2025, ПРАЙМ
Совет директоров Fix Price одобрил новую дивидендную политику компании
Совет директоров Fix Price одобрил новую дивидендную политику компании на заседании, которое прошло 15 мая, сообщила компания. | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T16:39+0300
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Совет директоров Fix Price одобрил новую дивидендную политику компании на заседании, которое прошло 15 мая, сообщила компания. "В соответствии с пунктом 16.2.29 Устава утвердить дивидендную политику ПАО "Фикс Прайс", - сказано в сообщении. В сентябре 2022 года совет директоров сети магазинов фиксированных цен Fix Price приостановил действующую дивидендную политику и отменил выплату ранее объявленных окончательных дивидендов за 2021 год. Уточнялось, что выплаты будут возобновлены по мере стабилизации ситуации с ограничениями. В апреле 2023 года компания подтвердила намерения в будущем вернуться к выплате дивидендов. Fix Price в июле прошлого года перерегистрировался с Кипра в Международном финансовом центре Астаны, в частности для того, чтобы устранить сложности, связанные с выплатой дивидендов. А в середине декабря было зарегистрировано российское юрлицо АО "Фикс Прайс", гендиректором которого стал глава ООО "Бэст Прайс" Владимир Погонин. Fix Price - сеть магазинов фиксированных цен, основана в 2007 году, работает на рынках России, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Узбекистана, Грузии, Киргизии, Монголии, Армении и ОАЭ. Чистая прибыль компании за 2024 год по МСФО снизилась на 38% - до 22,2 миллиарда рублей.
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бизнес, финансы, кипр, астана, fix price
Экономика, Бизнес, Финансы, КИПР, Астана, Fix Price
16:39 15.05.2025
 
Совет директоров Fix Price одобрил новую дивидендную политику компании

Совет директоров Fix Price утвердил новую дивидендную политику компании 15 мая

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМагазин Fix Price в Москве
Магазин Fix Price в Москве - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Совет директоров Fix Price одобрил новую дивидендную политику компании на заседании, которое прошло 15 мая, сообщила компания.
"В соответствии с пунктом 16.2.29 Устава утвердить дивидендную политику ПАО "Фикс Прайс", - сказано в сообщении.
В сентябре 2022 года совет директоров сети магазинов фиксированных цен Fix Price приостановил действующую дивидендную политику и отменил выплату ранее объявленных окончательных дивидендов за 2021 год. Уточнялось, что выплаты будут возобновлены по мере стабилизации ситуации с ограничениями. В апреле 2023 года компания подтвердила намерения в будущем вернуться к выплате дивидендов.
Fix Price в июле прошлого года перерегистрировался с Кипра в Международном финансовом центре Астаны, в частности для того, чтобы устранить сложности, связанные с выплатой дивидендов. А в середине декабря было зарегистрировано российское юрлицо АО "Фикс Прайс", гендиректором которого стал глава ООО "Бэст Прайс" Владимир Погонин.
Fix Price - сеть магазинов фиксированных цен, основана в 2007 году, работает на рынках России, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Узбекистана, Грузии, Киргизии, Монголии, Армении и ОАЭ. Чистая прибыль компании за 2024 год по МСФО снизилась на 38% - до 22,2 миллиарда рублей.
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ЭкономикаБизнесФинансыКИПРАстанаFix Price
 
 
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