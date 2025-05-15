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Совет директоров Fix Price одобрил новую дивидендную политику компании

Совет директоров Fix Price одобрил новую дивидендную политику компании - 15.05.2025, ПРАЙМ

Совет директоров Fix Price одобрил новую дивидендную политику компании

Совет директоров Fix Price одобрил новую дивидендную политику компании на заседании, которое прошло 15 мая, сообщила компания. | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T16:39+0300

2025-05-15T16:39+0300

2025-05-15T16:39+0300

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Совет директоров Fix Price одобрил новую дивидендную политику компании на заседании, которое прошло 15 мая, сообщила компания. "В соответствии с пунктом 16.2.29 Устава утвердить дивидендную политику ПАО "Фикс Прайс", - сказано в сообщении. В сентябре 2022 года совет директоров сети магазинов фиксированных цен Fix Price приостановил действующую дивидендную политику и отменил выплату ранее объявленных окончательных дивидендов за 2021 год. Уточнялось, что выплаты будут возобновлены по мере стабилизации ситуации с ограничениями. В апреле 2023 года компания подтвердила намерения в будущем вернуться к выплате дивидендов. Fix Price в июле прошлого года перерегистрировался с Кипра в Международном финансовом центре Астаны, в частности для того, чтобы устранить сложности, связанные с выплатой дивидендов. А в середине декабря было зарегистрировано российское юрлицо АО "Фикс Прайс", гендиректором которого стал глава ООО "Бэст Прайс" Владимир Погонин. Fix Price - сеть магазинов фиксированных цен, основана в 2007 году, работает на рынках России, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Узбекистана, Грузии, Киргизии, Монголии, Армении и ОАЭ. Чистая прибыль компании за 2024 год по МСФО снизилась на 38% - до 22,2 миллиарда рублей.

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бизнес, финансы, кипр, астана, fix price