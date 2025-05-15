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Социальный фонд рассказал, как россияне получали пенсию

Социальный фонд рассказал, как россияне получали пенсию - 15.05.2025, ПРАЙМ

Социальный фонд рассказал, как россияне получали пенсию

Большинство россиян - более 33,7 миллиона человек - получали пенсию в прошлом году через кредитные организации, следует из данных Социального фонда России, с... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T03:03+0300

2025-05-15T03:03+0300

2025-05-15T03:03+0300

финансы

россия

экономика

социальный фонд

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Большинство россиян - более 33,7 миллиона человек - получали пенсию в прошлом году через кредитные организации, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости. Так, согласно данным, пенсию через кредитные организации, в том числе с использованием банковских карт, в 2024 году получали более 33,74 миллиона жителей России, а через организации федеральной почтовой связи - более 10,03 миллиона человек. Другие способы получения пенсии - на счет стационарного учреждения, которым пользуются почти 123 тысячи человек, и на счет исправительного учреждения, у которого чуть более 24,5 тысячи получателей. Ранее сообщалось, что численность пенсионеров на учете в системе Социального фонда составила 41 169 796 человек на 1 января 2025 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, социальный фонд