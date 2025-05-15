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Социальный фонд рассказал, как россияне получали пенсию - 15.05.2025, ПРАЙМ
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Социальный фонд рассказал, как россияне получали пенсию
Социальный фонд рассказал, как россияне получали пенсию - 15.05.2025, ПРАЙМ
Социальный фонд рассказал, как россияне получали пенсию
Большинство россиян - более 33,7 миллиона человек - получали пенсию в прошлом году через кредитные организации, следует из данных Социального фонда России, с... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T03:03+0300
2025-05-15T03:03+0300
финансы
россия
экономика
социальный фонд
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Большинство россиян - более 33,7 миллиона человек - получали пенсию в прошлом году через кредитные организации, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости. Так, согласно данным, пенсию через кредитные организации, в том числе с использованием банковских карт, в 2024 году получали более 33,74 миллиона жителей России, а через организации федеральной почтовой связи - более 10,03 миллиона человек. Другие способы получения пенсии - на счет стационарного учреждения, которым пользуются почти 123 тысячи человек, и на счет исправительного учреждения, у которого чуть более 24,5 тысячи получателей. Ранее сообщалось, что численность пенсионеров на учете в системе Социального фонда составила 41 169 796 человек на 1 января 2025 года.
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40
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40
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финансы, россия, социальный фонд
Финансы, РОССИЯ, Экономика, Социальный фонд
03:03 15.05.2025
 
Социальный фонд рассказал, как россияне получали пенсию

Социальный фонд: более 33,7 миллиона россиян получали пенсию через кредиты

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Большинство россиян - более 33,7 миллиона человек - получали пенсию в прошлом году через кредитные организации, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Так, согласно данным, пенсию через кредитные организации, в том числе с использованием банковских карт, в 2024 году получали более 33,74 миллиона жителей России, а через организации федеральной почтовой связи - более 10,03 миллиона человек.
Другие способы получения пенсии - на счет стационарного учреждения, которым пользуются почти 123 тысячи человек, и на счет исправительного учреждения, у которого чуть более 24,5 тысячи получателей.
Ранее сообщалось, что численность пенсионеров на учете в системе Социального фонда составила 41 169 796 человек на 1 января 2025 года.
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯСоциальный фонд
 
 
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