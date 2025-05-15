https://1prime.ru/20250515/fosagro-857616369.html

Акционерам "Фосагро" рекомендовали дивиденды в 201 рублей за I квартал

Акционерам "Фосагро" рекомендовали дивиденды в 201 рублей за I квартал - 15.05.2025, ПРАЙМ

Акционерам "Фосагро" рекомендовали дивиденды в 201 рублей за I квартал

Совет директоров "Фосагро" рекомендовал общему собранию акционеров утвердить дивидендные выплаты по итогам прошлого квартала из расчета 201 рубль на акцию,... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T18:34+0300

2025-05-15T18:34+0300

2025-05-15T19:29+0300

экономика

фосагро

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Совет директоров "Фосагро" рекомендовал общему собранию акционеров утвердить дивидендные выплаты по итогам прошлого квартала из расчета 201 рубль на акцию, говорится в сообщении компании. "Совет директоров рассмотрел информацию о финансовых результатах ПАО "Фосагро" за первый квартал 2025 года, включая промежуточную консолидированную финансовую отчетность по МСФО, и рекомендовал общему собранию акционеров утвердить дивидендные выплаты по результатам первого квартала 2025 года из расчета 201 рубль на обыкновенную акцию", - сказано в сообщении. Годовое собрание акционеров "Фосагро" состоится 24 июня в заочной форме, также сообщила компания. Датой закрытия реестра для получения дивидендов совет директоров рекомендовал установить 5 июля.Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,52% акций компании.

https://1prime.ru/20250327/udobreniya-856152116.html

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