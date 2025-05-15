https://1prime.ru/20250515/fosagro-857617790.html

Чистая прибыль группы "Фосагро" в I квартале выросла в 2,5 раза

Чистая прибыль группы "Фосагро" в I квартале выросла в 2,5 раза - 15.05.2025, ПРАЙМ

Чистая прибыль группы "Фосагро" в I квартале выросла в 2,5 раза

Группа "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, в первом квартале нарастила чистую прибыль по МСФО в 2,5 раза по сравнению... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T19:13+0300

2025-05-15T19:13+0300

2025-05-15T19:30+0300

экономика

фосагро

https://cdnn.1prime.ru/img/83782/84/837828428_2:0:745:418_1920x0_80_0_0_1d9f9c7c63a841d72e09beb511a197bc.jpg

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Группа "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, в первом квартале нарастила чистую прибыль по МСФО в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 47,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Выручка за квартал увеличилась на 33,6%, до 159,4 миллиарда рублей, показатель EBITDA - на 25%, до 48,8 миллиарда рублей.При этом скорректированная EBITDA в первом квартале составила 65,2 миллиарда рублей – это на 72,3% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Доходность по EBITDA за этот период составила 30,6%.Свободный денежный поток (FCF) за первые три месяца 2025 года составил 34,8 миллиарда рублей, показав рост более чем в 19 раз к аналогичному периоду прошлого года. "На величину показателя оказали влияние рост прибыли от операционной деятельности (на фоне наращивания объемов реализации товарной продукции по более высоким ценам на мировых рынках) и приток денежных средств из оборотного капитала в сумме более 18 миллиардов рублей", - прокомментировали в компании.Там отметили, что выпуск агрохимической продукции в первом квартале вырос на 3,6% - до рекордных 3,11 миллиона тонн. Основной прирост производства пришелся на фосфорные удобрения. Такие показатели роста связаны с выходом на проектную мощность Волховского производственного комплекса и увеличением объемов производства основных сырьевых ресурсов — фосфорной и серной кислот. Объемы производства азотных удобрений остались на уровне аналогичного периода прошлого года.Продажи удобрений компании за указанный период выросли на 7,2%. Всего же объемы реализации агрохимической продукции в первом квартале увеличились на 6,8% - до 3,3 миллиона тонн.Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,52% акций компании.

https://1prime.ru/20250327/udobreniya-856152116.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

фосагро