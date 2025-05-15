Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы самые популярные франшизы в России - 15.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250515/franshizy-857583100.html
Названы самые популярные франшизы в России
Названы самые популярные франшизы в России - 15.05.2025, ПРАЙМ
Названы самые популярные франшизы в России
Россияне с начала 2025 года чаще всего открывали по франшизе рестораны Rostic"s, пункты выдачи Wildberries и магазины "Пятерочка", предприниматели все активнее... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T04:30+0300
2025-05-15T04:30+0300
бизнес
россия
рф
ozon
wildberries
kfc
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857583100.jpg?1747272652
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Россияне с начала 2025 года чаще всего открывали по франшизе рестораны Rostic"s, пункты выдачи Wildberries и магазины "Пятерочка", предприниматели все активнее стали обращать внимание на крупные бренды и дорогие модели бизнеса, говорится в исследовании каталога франшиз Businessmens.ru, которое имеется в распоряжении РИА Новости. "В этом году, несмотря на новостной фон и перипетии в управлении, первое место среди российских франшиз заняла Wildberries. На второе место вышел бренд Rostic"s. Компания еще в 2023 году заявляла о глобальных планах развития, потом выкупила мастер-франчайзи ушедшей KFC. Третье место у "Пятерочки. В 2024 году компания открыла по франшизе 172 магазина", - выяснили аналитики, проанализировав 2,5 тысячи компаний РФ за период с января по май 2025 года и сравнили с аналогичным периодом 2024 года, а также изучили данные за прошлый год. Отмечается, что в количественном выражении популярность франшиз в 2024 году увеличилась на 43%. Однако эксперты заметили, что темп роста снизился (в 2023 году прирост составил 62%) и прогнозируют, что в обозримом будущем тенденция сохранится. "Внимание покупателей начало смещаться с недорогих франшиз на крупные бренды и дорогие модели бизнеса. Средний уровень вложений растет. Популярность вновь приобретают полноформатные кофейни и рестораны", - подчеркнули авторы исследования. На четвертом месте рейтинга разместилась ресторанная сеть Pro.Хинкали. На пятом месте - "Додо Пицца", а на шестом - Ozon. За ними следуют франшиза агентства недвижимости "Самолет Плюс" и сеть магазинов косметики и товаров для дома "Улыбка Радуги". На девятом месте еще один проект X5 Group - магазины "Около". Замыкает топ-10 франшиза продуктового даркстора "Яндекс Лавка". Аналитики выяснили, что дешевые франшизы начали уступать дорогим. "Сейчас средние вложения в открытие бизнеса по франшизам из топ-30 рейтинга составляет 12,3 миллиона рублей. В прошлом году этот показатель был на уровне в 6,4 миллиона рублей. Причин может быть несколько: отказ начинающих предпринимателей с малым бюджетом от бизнеса из-за изменений в мировой экономике и активность крупных брендов, связанная с тем, что именно их модели наиболее стабильны в сложное время", - отметили аналитики. Возвращается популярность и полноформатных кофеен. В топ-35 вошли Cofix и Surf Coffee. "По-прежнему популярны пункты выдачи заказов. Это связано с активностью крупных компаний, задача которых покрыть максимальную долю рынка и не уступить в количестве ПВЗ конкурентам. В топ-25 вошли все три бренда - WB, Ozon и "Яндекс Маркет", а также франшиза логистического ПВЗ от CDEK", - отметили аналитики. По мнению экспертов, российский франчайзинг в ближайшие два года ожидает увлечение интереса к проектам крупных брендов и дорогим франшизам. Однако не исключено снижение общего темпа роста спроса на них. Аналитики также ожидают активность крупных российских франшиз в сферах, ранее занятых заметными иностранными брендами.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, ozon, wildberries, kfc
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Ozon, Wildberries, KFC
04:30 15.05.2025
 
Названы самые популярные франшизы в России

Businessmens: россияне чаще всего открывали по франшизе рестораны Rostic"s

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Россияне с начала 2025 года чаще всего открывали по франшизе рестораны Rostic"s, пункты выдачи Wildberries и магазины "Пятерочка", предприниматели все активнее стали обращать внимание на крупные бренды и дорогие модели бизнеса, говорится в исследовании каталога франшиз Businessmens.ru, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"В этом году, несмотря на новостной фон и перипетии в управлении, первое место среди российских франшиз заняла Wildberries. На второе место вышел бренд Rostic"s. Компания еще в 2023 году заявляла о глобальных планах развития, потом выкупила мастер-франчайзи ушедшей KFC. Третье место у "Пятерочки. В 2024 году компания открыла по франшизе 172 магазина", - выяснили аналитики, проанализировав 2,5 тысячи компаний РФ за период с января по май 2025 года и сравнили с аналогичным периодом 2024 года, а также изучили данные за прошлый год.
Отмечается, что в количественном выражении популярность франшиз в 2024 году увеличилась на 43%. Однако эксперты заметили, что темп роста снизился (в 2023 году прирост составил 62%) и прогнозируют, что в обозримом будущем тенденция сохранится. "Внимание покупателей начало смещаться с недорогих франшиз на крупные бренды и дорогие модели бизнеса. Средний уровень вложений растет. Популярность вновь приобретают полноформатные кофейни и рестораны", - подчеркнули авторы исследования.
На четвертом месте рейтинга разместилась ресторанная сеть Pro.Хинкали. На пятом месте - "Додо Пицца", а на шестом - Ozon. За ними следуют франшиза агентства недвижимости "Самолет Плюс" и сеть магазинов косметики и товаров для дома "Улыбка Радуги". На девятом месте еще один проект X5 Group - магазины "Около". Замыкает топ-10 франшиза продуктового даркстора "Яндекс Лавка".
Аналитики выяснили, что дешевые франшизы начали уступать дорогим. "Сейчас средние вложения в открытие бизнеса по франшизам из топ-30 рейтинга составляет 12,3 миллиона рублей. В прошлом году этот показатель был на уровне в 6,4 миллиона рублей. Причин может быть несколько: отказ начинающих предпринимателей с малым бюджетом от бизнеса из-за изменений в мировой экономике и активность крупных брендов, связанная с тем, что именно их модели наиболее стабильны в сложное время", - отметили аналитики.
Возвращается популярность и полноформатных кофеен. В топ-35 вошли Cofix и Surf Coffee. "По-прежнему популярны пункты выдачи заказов. Это связано с активностью крупных компаний, задача которых покрыть максимальную долю рынка и не уступить в количестве ПВЗ конкурентам. В топ-25 вошли все три бренда - WB, Ozon и "Яндекс Маркет", а также франшиза логистического ПВЗ от CDEK", - отметили аналитики.
По мнению экспертов, российский франчайзинг в ближайшие два года ожидает увлечение интереса к проектам крупных брендов и дорогим франшизам. Однако не исключено снижение общего темпа роста спроса на них. Аналитики также ожидают активность крупных российских франшиз в сферах, ранее занятых заметными иностранными брендами.
 
БизнесРОССИЯРФOzonWildberriesKFC
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала