https://1prime.ru/20250515/franshizy-857583100.html

Названы самые популярные франшизы в России

Названы самые популярные франшизы в России - 15.05.2025, ПРАЙМ

Названы самые популярные франшизы в России

Россияне с начала 2025 года чаще всего открывали по франшизе рестораны Rostic"s, пункты выдачи Wildberries и магазины "Пятерочка", предприниматели все активнее... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T04:30+0300

2025-05-15T04:30+0300

2025-05-15T04:30+0300

бизнес

россия

рф

ozon

wildberries

kfc

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Россияне с начала 2025 года чаще всего открывали по франшизе рестораны Rostic"s, пункты выдачи Wildberries и магазины "Пятерочка", предприниматели все активнее стали обращать внимание на крупные бренды и дорогие модели бизнеса, говорится в исследовании каталога франшиз Businessmens.ru, которое имеется в распоряжении РИА Новости. "В этом году, несмотря на новостной фон и перипетии в управлении, первое место среди российских франшиз заняла Wildberries. На второе место вышел бренд Rostic"s. Компания еще в 2023 году заявляла о глобальных планах развития, потом выкупила мастер-франчайзи ушедшей KFC. Третье место у "Пятерочки. В 2024 году компания открыла по франшизе 172 магазина", - выяснили аналитики, проанализировав 2,5 тысячи компаний РФ за период с января по май 2025 года и сравнили с аналогичным периодом 2024 года, а также изучили данные за прошлый год. Отмечается, что в количественном выражении популярность франшиз в 2024 году увеличилась на 43%. Однако эксперты заметили, что темп роста снизился (в 2023 году прирост составил 62%) и прогнозируют, что в обозримом будущем тенденция сохранится. "Внимание покупателей начало смещаться с недорогих франшиз на крупные бренды и дорогие модели бизнеса. Средний уровень вложений растет. Популярность вновь приобретают полноформатные кофейни и рестораны", - подчеркнули авторы исследования. На четвертом месте рейтинга разместилась ресторанная сеть Pro.Хинкали. На пятом месте - "Додо Пицца", а на шестом - Ozon. За ними следуют франшиза агентства недвижимости "Самолет Плюс" и сеть магазинов косметики и товаров для дома "Улыбка Радуги". На девятом месте еще один проект X5 Group - магазины "Около". Замыкает топ-10 франшиза продуктового даркстора "Яндекс Лавка". Аналитики выяснили, что дешевые франшизы начали уступать дорогим. "Сейчас средние вложения в открытие бизнеса по франшизам из топ-30 рейтинга составляет 12,3 миллиона рублей. В прошлом году этот показатель был на уровне в 6,4 миллиона рублей. Причин может быть несколько: отказ начинающих предпринимателей с малым бюджетом от бизнеса из-за изменений в мировой экономике и активность крупных брендов, связанная с тем, что именно их модели наиболее стабильны в сложное время", - отметили аналитики. Возвращается популярность и полноформатных кофеен. В топ-35 вошли Cofix и Surf Coffee. "По-прежнему популярны пункты выдачи заказов. Это связано с активностью крупных компаний, задача которых покрыть максимальную долю рынка и не уступить в количестве ПВЗ конкурентам. В топ-25 вошли все три бренда - WB, Ozon и "Яндекс Маркет", а также франшиза логистического ПВЗ от CDEK", - отметили аналитики. По мнению экспертов, российский франчайзинг в ближайшие два года ожидает увлечение интереса к проектам крупных брендов и дорогим франшизам. Однако не исключено снижение общего темпа роста спроса на них. Аналитики также ожидают активность крупных российских франшиз в сферах, ранее занятых заметными иностранными брендами.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, ozon, wildberries, kfc