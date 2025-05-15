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ФРГ обсуждает с другими странами ЕС новые санкции против России

ФРГ обсуждает с другими странами ЕС новые санкции против России - 15.05.2025, ПРАЙМ

ФРГ обсуждает с другими странами ЕС новые санкции против России

ФРГ обсуждает с европейскими партнерами новые санкции против России в области энергетики, банковском секторе и в отношении активов, сообщил канцлер Фридрих Мерц | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T19:38+0300

2025-05-15T19:38+0300

2025-05-15T19:38+0300

фридрих мерц

ес

рф

санкции против рф

замороженные российские активы

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БЕРЛИН, 15 мая - ПРАЙМ. ФРГ обсуждает с европейскими партнерами новые санкции против России в области энергетики, банковском секторе и в отношении активов, сообщил канцлер Фридрих Мерц в интервью немецкому изданию Zeit. Ранее осведомленный источник в Совете Евросоюза сообщил РИА Новости, что постпреды стран-членов ЕС согласовали в среду новый, 17-й пакет санкций против РФ, его утвердят на заседании глав европейских МИД 20 мая. "Главы государств и правительств пришли к единому мнению, что сейчас мы должны исчерпать все возможности. Мы говорим о дальнейших санкциях в энергетическом секторе, в банковском секторе, о дальнейших шагах в отношении активов и санкциях против отдельных лиц. Сейчас мы работаем над этим с нашими европейскими партнерами", - заявил канцлер, отвечая на вопрос, в чем именно будут заключаться новые санкции. Мерц также выразил готовность поддержать конфискацию замороженных российских активов, если закон это позволит. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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фридрих мерц, ес, рф, санкции против рф, замороженные российские активы