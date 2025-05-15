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Фьючерсы Уолл-стрит снижаются перед выходом макростатистики

Фьючерсы Уолл-стрит снижаются перед выходом макростатистики - 15.05.2025, ПРАЙМ

Фьючерсы Уолл-стрит снижаются перед выходом макростатистики

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит заметно снижаются перед выходом макростатистики, свидетельствуют данные торгов. | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T13:50+0300

2025-05-15T13:50+0300

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит заметно снижаются перед выходом макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.42 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускается на 0,36%, до 41 965 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,67%, до 21 248,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,51%, до 5 878,25 пункта. Позднее в четверг министерство труда США обнародует число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 10 мая. Аналитики предполагают рост показателя на 1 тысячу - до 229 тысяч заявок. При этом Федеральная резервная система (ФРС) США опубликует данные о промпроизводстве в стране за прошедший месяц. Прогнозируется, что показатель увеличился на 0,2% к марту. Также инвесторы ожидают выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла в четверг, из которого надеются получить подсказки относительно кредитно-денежной политики регулятора. Тем временем акции крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba на предторгах в США дешевеют более чем на 5,44% после выхода отчетности за финансовый год. Выручка компании в четвертом квартале этого года (в первом квартале года календарного) увеличилась на 7% год к году, до 236,454 миллиарда юаней (32,584 миллиарда долларов), что меньше прогноза аналитиков в 237,24 миллиарда юаней.

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рынок, торги, индексы, сша, джером пауэлл, alibaba, nasdaq composite