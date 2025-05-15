https://1prime.ru/20250515/gaz-857616213.html

ЕС в апреле снизил импорт трубопроводного газа на 2%, до 12,2 млрд кубов

ЕС в апреле снизил импорт трубопроводного газа на 2%, до 12,2 млрд кубов - 15.05.2025, ПРАЙМ

ЕС в апреле снизил импорт трубопроводного газа на 2%, до 12,2 млрд кубов

ЕС в апреле снизил импорт трубопроводного газа в месячном выражении на 2%, до 12,2 миллиарда кубометров, в последние месяцы росли поставки из Норвегии,... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T18:31+0300

2025-05-15T18:31+0300

2025-05-15T18:31+0300

энергетика

газ

ес

газопровод "турецкий поток"

норвегия

https://cdnn.1prime.ru/img/83864/52/838645248_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_08b0bec33d0274af836fd081ee81e193.jpg

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. ЕС в апреле снизил импорт трубопроводного газа в месячном выражении на 2%, до 12,2 миллиарда кубометров, в последние месяцы росли поставки из Норвегии, оставались стабильными - из Алжира, говорится в майском докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "В апреле 2025 года ЕС импортировал 12,2 миллиарда кубометров трубопроводного газа, что на 9% меньше, чем год назад, и на 2% меньше, чем в предыдущем месяце. В последние месяцы поставки из Норвегии постоянно росли, дополняясь стабильными поставками из Алжира", - говорится в докладе. Совокупный объем импорта трубопроводного газа в ЕС за четыре месяца составил 48 миллиардов кубометров, что на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поставки по трубам алжирского газа в ЕС за этот период выросли на 6%. Крупнейшими импортерами газа в ЕС с января по апрель стали Германия, Италия, Болгария, Бельгия и Франция. Россия за первые четыре месяца этого года увеличила поставки через "Турецкий поток" на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как Алжир увеличил поставки в Италию в этот период на 5%. Норвежские поставки во Францию и Нидерланды в январе-апреле сократились из-за снижения добычи и увеличения импорта Великобританией.

https://1prime.ru/20250515/ice-857587763.html

норвегия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, ес, газопровод "турецкий поток", норвегия