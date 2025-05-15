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ЕС в апреле снизил импорт трубопроводного газа на 2%, до 12,2 млрд кубов
ЕС в апреле снизил импорт трубопроводного газа на 2%, до 12,2 млрд кубов - 15.05.2025, ПРАЙМ
ЕС в апреле снизил импорт трубопроводного газа на 2%, до 12,2 млрд кубов
ЕС в апреле снизил импорт трубопроводного газа в месячном выражении на 2%, до 12,2 миллиарда кубометров, в последние месяцы росли поставки из Норвегии,... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T18:31+0300
2025-05-15T18:31+0300
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газопровод "турецкий поток"
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. ЕС в апреле снизил импорт трубопроводного газа в месячном выражении на 2%, до 12,2 миллиарда кубометров, в последние месяцы росли поставки из Норвегии, оставались стабильными - из Алжира, говорится в майском докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "В апреле 2025 года ЕС импортировал 12,2 миллиарда кубометров трубопроводного газа, что на 9% меньше, чем год назад, и на 2% меньше, чем в предыдущем месяце. В последние месяцы поставки из Норвегии постоянно росли, дополняясь стабильными поставками из Алжира", - говорится в докладе. Совокупный объем импорта трубопроводного газа в ЕС за четыре месяца составил 48 миллиардов кубометров, что на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поставки по трубам алжирского газа в ЕС за этот период выросли на 6%. Крупнейшими импортерами газа в ЕС с января по апрель стали Германия, Италия, Болгария, Бельгия и Франция. Россия за первые четыре месяца этого года увеличила поставки через "Турецкий поток" на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как Алжир увеличил поставки в Италию в этот период на 5%. Норвежские поставки во Францию и Нидерланды в январе-апреле сократились из-за снижения добычи и увеличения импорта Великобританией.
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газ, ес, газопровод "турецкий поток", норвегия
Энергетика, Газ, ЕС, Газопровод "Турецкий поток", НОРВЕГИЯ
ЕС в апреле снизил импорт трубопроводного газа на 2%, до 12,2 млрд кубов
ФСЭГ: Евросоюз в апреле снизил импорт трубопроводного газа на 2%, до 12,2 млрд кубов
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. ЕС в апреле снизил импорт трубопроводного газа в месячном выражении на 2%, до 12,2 миллиарда кубометров, в последние месяцы росли поставки из Норвегии, оставались стабильными - из Алжира, говорится в майском докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
"В апреле 2025 года ЕС импортировал 12,2 миллиарда кубометров трубопроводного газа, что на 9% меньше, чем год назад, и на 2% меньше, чем в предыдущем месяце. В последние месяцы поставки из Норвегии постоянно росли, дополняясь стабильными поставками из Алжира", - говорится в докладе.
Совокупный объем импорта трубопроводного газа в ЕС за четыре месяца составил 48 миллиардов кубометров, что на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поставки по трубам алжирского газа в ЕС за этот период выросли на 6%.
Биржевые цены на газ в Европе слабо растут
Крупнейшими импортерами газа в ЕС с января по апрель стали Германия, Италия, Болгария, Бельгия и Франция.
Россия за первые четыре месяца этого года увеличила поставки через "Турецкий поток" на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как Алжир увеличил поставки в Италию в этот период на 5%. Норвежские поставки во Францию и Нидерланды в январе-апреле сократились из-за снижения добычи и увеличения импорта Великобританией.