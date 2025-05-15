Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС в апреле снизил импорт трубопроводного газа на 2%, до 12,2 млрд кубов - 15.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250515/gaz-857616213.html
ЕС в апреле снизил импорт трубопроводного газа на 2%, до 12,2 млрд кубов
ЕС в апреле снизил импорт трубопроводного газа на 2%, до 12,2 млрд кубов - 15.05.2025, ПРАЙМ
ЕС в апреле снизил импорт трубопроводного газа на 2%, до 12,2 млрд кубов
ЕС в апреле снизил импорт трубопроводного газа в месячном выражении на 2%, до 12,2 миллиарда кубометров, в последние месяцы росли поставки из Норвегии,... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T18:31+0300
2025-05-15T18:31+0300
энергетика
газ
ес
газопровод "турецкий поток"
норвегия
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/52/838645248_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_08b0bec33d0274af836fd081ee81e193.jpg
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. ЕС в апреле снизил импорт трубопроводного газа в месячном выражении на 2%, до 12,2 миллиарда кубометров, в последние месяцы росли поставки из Норвегии, оставались стабильными - из Алжира, говорится в майском докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "В апреле 2025 года ЕС импортировал 12,2 миллиарда кубометров трубопроводного газа, что на 9% меньше, чем год назад, и на 2% меньше, чем в предыдущем месяце. В последние месяцы поставки из Норвегии постоянно росли, дополняясь стабильными поставками из Алжира", - говорится в докладе. Совокупный объем импорта трубопроводного газа в ЕС за четыре месяца составил 48 миллиардов кубометров, что на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поставки по трубам алжирского газа в ЕС за этот период выросли на 6%. Крупнейшими импортерами газа в ЕС с января по апрель стали Германия, Италия, Болгария, Бельгия и Франция. Россия за первые четыре месяца этого года увеличила поставки через "Турецкий поток" на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как Алжир увеличил поставки в Италию в этот период на 5%. Норвежские поставки во Францию и Нидерланды в январе-апреле сократились из-за снижения добычи и увеличения импорта Великобританией.
https://1prime.ru/20250515/ice-857587763.html
норвегия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/52/838645248_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_443906c21be24e573248853d17250044.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, ес, газопровод "турецкий поток", норвегия
Энергетика, Газ, ЕС, Газопровод "Турецкий поток", НОРВЕГИЯ
18:31 15.05.2025
 
ЕС в апреле снизил импорт трубопроводного газа на 2%, до 12,2 млрд кубов

ФСЭГ: Евросоюз в апреле снизил импорт трубопроводного газа на 2%, до 12,2 млрд кубов

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. ЕС в апреле снизил импорт трубопроводного газа в месячном выражении на 2%, до 12,2 миллиарда кубометров, в последние месяцы росли поставки из Норвегии, оставались стабильными - из Алжира, говорится в майском докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
"В апреле 2025 года ЕС импортировал 12,2 миллиарда кубометров трубопроводного газа, что на 9% меньше, чем год назад, и на 2% меньше, чем в предыдущем месяце. В последние месяцы поставки из Норвегии постоянно росли, дополняясь стабильными поставками из Алжира", - говорится в докладе.
Совокупный объем импорта трубопроводного газа в ЕС за четыре месяца составил 48 миллиардов кубометров, что на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поставки по трубам алжирского газа в ЕС за этот период выросли на 6%.
Участок магистрального газопровода
Биржевые цены на газ в Европе слабо растут
09:32
Крупнейшими импортерами газа в ЕС с января по апрель стали Германия, Италия, Болгария, Бельгия и Франция.
Россия за первые четыре месяца этого года увеличила поставки через "Турецкий поток" на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как Алжир увеличил поставки в Италию в этот период на 5%. Норвежские поставки во Францию и Нидерланды в январе-апреле сократились из-за снижения добычи и увеличения импорта Великобританией.
 
ЭнергетикаГазЕСГазопровод "Турецкий поток"НОРВЕГИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала