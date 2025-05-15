https://1prime.ru/20250515/gaz-857616872.html

ФСЭГ прогнозирует рост мирового спроса на газ на 1,9% в 2025 году

ФСЭГ прогнозирует рост мирового спроса на газ на 1,9% в 2025 году - 15.05.2025, ПРАЙМ

ФСЭГ прогнозирует рост мирового спроса на газ на 1,9% в 2025 году

Потребление природного газа в мире в 2025 году, по прогнозам, вырастет на 1,9%, говорится в майском докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T18:56+0300

2025-05-15T18:56+0300

2025-05-15T18:56+0300

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Потребление природного газа в мире в 2025 году, по прогнозам, вырастет на 1,9%, говорится в майском докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "По прогнозам, мировое потребление газа в 2025 году увеличится на 1,9% под влиянием продолжающегося роста в энергетическом и промышленном секторах", - сказано в докладе. В апрельском докладе рост спроса ожидался на уровне 2%. За январь-март в ключевых странах-потребителях, на долю которых приходится 60% мирового спроса на газ, потребление выросло на 4%, до 775 миллиардов кубометров. При этом, по данным ФСЭГ, в апреле страны Евросоюза сократили потребление газа на 5,7% в годовом выражении, до 22 миллиардов кубометров, после непрерывного роста в течение семи месяцев подряд.

https://1prime.ru/20250515/gaz-857616213.html

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