https://1prime.ru/20250515/gaz-857616872.html
ФСЭГ прогнозирует рост мирового спроса на газ на 1,9% в 2025 году
ФСЭГ прогнозирует рост мирового спроса на газ на 1,9% в 2025 году - 15.05.2025, ПРАЙМ
ФСЭГ прогнозирует рост мирового спроса на газ на 1,9% в 2025 году
Потребление природного газа в мире в 2025 году, по прогнозам, вырастет на 1,9%, говорится в майском докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T18:56+0300
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Потребление природного газа в мире в 2025 году, по прогнозам, вырастет на 1,9%, говорится в майском докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "По прогнозам, мировое потребление газа в 2025 году увеличится на 1,9% под влиянием продолжающегося роста в энергетическом и промышленном секторах", - сказано в докладе. В апрельском докладе рост спроса ожидался на уровне 2%. За январь-март в ключевых странах-потребителях, на долю которых приходится 60% мирового спроса на газ, потребление выросло на 4%, до 775 миллиардов кубометров. При этом, по данным ФСЭГ, в апреле страны Евросоюза сократили потребление газа на 5,7% в годовом выражении, до 22 миллиардов кубометров, после непрерывного роста в течение семи месяцев подряд.
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газ, фсэг, ес
Энергетика, Газ, ФСЭГ, ЕС
ФСЭГ прогнозирует рост мирового спроса на газ на 1,9% в 2025 году
ФСЭГ: потребление природного газа в мире в 2025 году, по прогнозам, вырастет на 1,9%
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Потребление природного газа в мире в 2025 году, по прогнозам, вырастет на 1,9%, говорится в майском докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
"По прогнозам, мировое потребление газа в 2025 году увеличится на 1,9% под влиянием продолжающегося роста в энергетическом и промышленном секторах", - сказано в докладе.
В апрельском докладе рост спроса ожидался на уровне 2%.
За январь-март в ключевых странах-потребителях, на долю которых приходится 60% мирового спроса на газ, потребление выросло на 4%, до 775 миллиардов кубометров.
При этом, по данным ФСЭГ, в апреле страны Евросоюза сократили потребление газа на 5,7% в годовом выражении, до 22 миллиардов кубометров, после непрерывного роста в течение семи месяцев подряд.
ЕС в апреле снизил импорт трубопроводного газа на 2%, до 12,2 млрд кубов