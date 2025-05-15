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Биржевые цены на газ в Европе выросли почти на 1 процента

Биржевые цены на газ в Европе выросли почти на 1 процента - 15.05.2025, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе выросли почти на 1 процента

Биржевые цены на газ в Европе в четверг выросли почти на 1% – до 409 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 15.05.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг выросли почти на 1% – до 409 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 406,2 доллара за тысячу кубометров (-0,1%). Ценовой максимум составил 412,3 доллара (+1,4%), ценовой минимум – 399,1 доллара (-1,8%). Последние фьючерсы торговались по 409,3 доллара (+0,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 406,5 доллара за тысячу кубометров. "В четверг цена на газ в Европе продолжает рост, но по-прежнему остается внутри узкого торгового диапазона… Границы диапазона заключены в рамки 400-418 долларов уже семь дней", – прокомментировал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Эксперт добавил, что инвесторы следят за геополитической ситуацией, в частности за переговорами России и Украины в Стамбуле. "Газовый рынок интересуют любые подвижки в вопросе транзита газа через украинскую территорию. Естественно, пока таких деталей обсуждаться не будет – важен любой прогресс", – добавил Скрябин. Аналитик также отметил, что процесс наполнения подземных газовых хранилищ стартовал, и в этом году он будет проходить быстрее. Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже – котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

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газ, европа, ice, нидерланды