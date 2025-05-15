Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГД внесут проект о продлении отпуска при уходе за больным ребенком - 15.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250515/gd-857580803.html
В ГД внесут проект о продлении отпуска при уходе за больным ребенком
В ГД внесут проект о продлении отпуска при уходе за больным ребенком - 15.05.2025, ПРАЙМ
В ГД внесут проект о продлении отпуска при уходе за больным ребенком
Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесет в четверг, 15 мая, на рассмотрение палаты... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T00:17+0300
2025-05-15T00:17+0300
общество
экономика
россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857580803.jpg?1747257438
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесет в четверг, 15 мая, на рассмотрение палаты парламента законопроект о продлении оплачиваемого отпуска работнику в случае его временной нетрудоспособности в связи с уходом за больным ребенком, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается внести изменение в статью 124 Трудового кодекса РФ, согласно которому ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок также в случае временной нетрудоспособности, связанной с осуществлением ухода за больным ребенком (детьми)", - сказано в пояснительной записке. Авторы проект подчеркивают, что согласно действующему законодательству оплачиваемый отпуск может быть продлен или перенесен на другой срок в случае временной нетрудоспособности работника. В документе отмечается, что продление ежегодного оплачиваемого отпуска возможно в тех ситуациях, когда работник воспользовался правом на получение листка нетрудоспособности по уходу за ребенком. В случае, если работник по своему усмотрению не обращается за листком нетрудоспособности, то тогда и у работодателя не возникает обязанности продлевать ежегодный оплачиваемый отпуск, сказано в тексте пояснительной записке. "Ежегодный оплачиваемый отпуск для работников - возможность полноценно отдохнуть, набраться сил, получить заряд энергии для продолжения результативной работы. В то же время для семей с детьми планирование отпуска всегда задача непростая, которая дополнительно осложняется в случае болезни ребенка накануне или непосредственно во время отпуска. Мы предлагаем законодательно закрепить за работниками право продления или переноса ежегодного оплачиваемого отпуска и в случае временной нетрудоспособности, связанной с уходом за больным ребенком", - сказал Нилов. По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта станет важным шагом в поддержке семей с детьми, а также в повышении качества их жизни.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, рф
Общество , Экономика, РОССИЯ, РФ
00:17 15.05.2025
 
В ГД внесут проект о продлении отпуска при уходе за больным ребенком

ЛДПР внесет в Госдуму проект о продлении отпуска в случае временной нетрудоспособности

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесет в четверг, 15 мая, на рассмотрение палаты парламента законопроект о продлении оплачиваемого отпуска работнику в случае его временной нетрудоспособности в связи с уходом за больным ребенком, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается внести изменение в статью 124 Трудового кодекса РФ, согласно которому ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок также в случае временной нетрудоспособности, связанной с осуществлением ухода за больным ребенком (детьми)", - сказано в пояснительной записке.
Авторы проект подчеркивают, что согласно действующему законодательству оплачиваемый отпуск может быть продлен или перенесен на другой срок в случае временной нетрудоспособности работника.
В документе отмечается, что продление ежегодного оплачиваемого отпуска возможно в тех ситуациях, когда работник воспользовался правом на получение листка нетрудоспособности по уходу за ребенком. В случае, если работник по своему усмотрению не обращается за листком нетрудоспособности, то тогда и у работодателя не возникает обязанности продлевать ежегодный оплачиваемый отпуск, сказано в тексте пояснительной записке.
"Ежегодный оплачиваемый отпуск для работников - возможность полноценно отдохнуть, набраться сил, получить заряд энергии для продолжения результативной работы. В то же время для семей с детьми планирование отпуска всегда задача непростая, которая дополнительно осложняется в случае болезни ребенка накануне или непосредственно во время отпуска. Мы предлагаем законодательно закрепить за работниками право продления или переноса ежегодного оплачиваемого отпуска и в случае временной нетрудоспособности, связанной с уходом за больным ребенком", - сказал Нилов.
По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта станет важным шагом в поддержке семей с детьми, а также в повышении качества их жизни.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала