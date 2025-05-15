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В ГД внесут проект о продлении отпуска при уходе за больным ребенком

В ГД внесут проект о продлении отпуска при уходе за больным ребенком - 15.05.2025, ПРАЙМ

В ГД внесут проект о продлении отпуска при уходе за больным ребенком

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесет в четверг, 15 мая, на рассмотрение палаты... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T00:17+0300

2025-05-15T00:17+0300

2025-05-15T00:17+0300

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесет в четверг, 15 мая, на рассмотрение палаты парламента законопроект о продлении оплачиваемого отпуска работнику в случае его временной нетрудоспособности в связи с уходом за больным ребенком, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается внести изменение в статью 124 Трудового кодекса РФ, согласно которому ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок также в случае временной нетрудоспособности, связанной с осуществлением ухода за больным ребенком (детьми)", - сказано в пояснительной записке. Авторы проект подчеркивают, что согласно действующему законодательству оплачиваемый отпуск может быть продлен или перенесен на другой срок в случае временной нетрудоспособности работника. В документе отмечается, что продление ежегодного оплачиваемого отпуска возможно в тех ситуациях, когда работник воспользовался правом на получение листка нетрудоспособности по уходу за ребенком. В случае, если работник по своему усмотрению не обращается за листком нетрудоспособности, то тогда и у работодателя не возникает обязанности продлевать ежегодный оплачиваемый отпуск, сказано в тексте пояснительной записке. "Ежегодный оплачиваемый отпуск для работников - возможность полноценно отдохнуть, набраться сил, получить заряд энергии для продолжения результативной работы. В то же время для семей с детьми планирование отпуска всегда задача непростая, которая дополнительно осложняется в случае болезни ребенка накануне или непосредственно во время отпуска. Мы предлагаем законодательно закрепить за работниками право продления или переноса ежегодного оплачиваемого отпуска и в случае временной нетрудоспособности, связанной с уходом за больным ребенком", - сказал Нилов. По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта станет важным шагом в поддержке семей с детьми, а также в повышении качества их жизни.

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общество , россия, рф