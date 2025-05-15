https://1prime.ru/20250515/gd-857595724.html

В ГД предложили расширить перечень оснований для увольнения мигрантов

В ГД предложили расширить перечень оснований для увольнения мигрантов - 15.05.2025, ПРАЙМ

В ГД предложили расширить перечень оснований для увольнения мигрантов

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается расширить перечень оснований для увольнения иностранных... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T12:07+0300

2025-05-15T12:07+0300

2025-05-15T12:07+0300

россия

общество

рф

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75726/74/757267479_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_78c4ccb66ff631a18b06e4f7c11823bf.jpg

МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается расширить перечень оснований для увольнения иностранных граждан, документ доступен в думской электронной базе. Авторами проекта стали зампред думского комитета по госстроительству Сардана Авксентьева, а также Владимир Плякин и Антон Ткачев. "Законопроект предусматривает внесение изменений в статью 3276 ТК РФ, дополняя перечень специальных оснований для прекращения трудового договора с иностранным гражданином случаями, когда работодатель обязан сократить численность иностранных работников во исполнение нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, принятых в соответствии с федеральным законодательством", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Законопроектом вносятся изменения в Трудовой кодекс РФ для устранения правовой неопределенности при увольнении иностранных работников в связи с региональными ограничениями на их привлечение. Отмечается, что с 2014 года регионы России вправе устанавливать ограничение на привлечение иностранных работников, которые приезжают в России на основании визы, и работодатели обязаны сократить число иностранных работников в соответствии с этими мерами. В проекте уточняется, что нарушение таких требований регионов влечёт серьёзные штрафы (до 1 млн рублей) или приостановку деятельности, однако действующее трудовое законодательство не предусматривает региональные запреты как основание для расторжения трудового договора. Законопроектом предлагается включить региональные ограничения в перечень оснований для увольнения иностранных граждан.

https://1prime.ru/20250505/gosduma-857272194.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, госдума