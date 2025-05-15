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В ГД предложили расширить перечень оснований для увольнения мигрантов
В ГД предложили расширить перечень оснований для увольнения мигрантов - 15.05.2025, ПРАЙМ
В ГД предложили расширить перечень оснований для увольнения мигрантов
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается расширить перечень оснований для увольнения иностранных... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T12:07+0300
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2025-05-15T12:07+0300
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается расширить перечень оснований для увольнения иностранных граждан, документ доступен в думской электронной базе. Авторами проекта стали зампред думского комитета по госстроительству Сардана Авксентьева, а также Владимир Плякин и Антон Ткачев. "Законопроект предусматривает внесение изменений в статью 3276 ТК РФ, дополняя перечень специальных оснований для прекращения трудового договора с иностранным гражданином случаями, когда работодатель обязан сократить численность иностранных работников во исполнение нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, принятых в соответствии с федеральным законодательством", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Законопроектом вносятся изменения в Трудовой кодекс РФ для устранения правовой неопределенности при увольнении иностранных работников в связи с региональными ограничениями на их привлечение. Отмечается, что с 2014 года регионы России вправе устанавливать ограничение на привлечение иностранных работников, которые приезжают в России на основании визы, и работодатели обязаны сократить число иностранных работников в соответствии с этими мерами. В проекте уточняется, что нарушение таких требований регионов влечёт серьёзные штрафы (до 1 млн рублей) или приостановку деятельности, однако действующее трудовое законодательство не предусматривает региональные запреты как основание для расторжения трудового договора. Законопроектом предлагается включить региональные ограничения в перечень оснований для увольнения иностранных граждан.
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В ГД предложили расширить перечень оснований для увольнения мигрантов
В Госдуму внесли проект о расширении перечня оснований для увольнения мигрантов
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается расширить перечень оснований для увольнения иностранных граждан, документ доступен в думской электронной базе.
Авторами проекта стали зампред думского комитета по госстроительству Сардана Авксентьева, а также Владимир Плякин и Антон Ткачев.
"Законопроект предусматривает внесение изменений в статью 3276 ТК РФ, дополняя перечень специальных оснований для прекращения трудового договора с иностранным гражданином случаями, когда работодатель обязан сократить численность иностранных работников во исполнение нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, принятых в соответствии с федеральным законодательством", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Законопроектом вносятся изменения в Трудовой кодекс РФ для устранения правовой неопределенности при увольнении иностранных работников в связи с региональными ограничениями на их привлечение.
Отмечается, что с 2014 года регионы России вправе устанавливать ограничение на привлечение иностранных работников, которые приезжают в России на основании визы, и работодатели обязаны сократить число иностранных работников в соответствии с этими мерами.
В проекте уточняется, что нарушение таких требований регионов влечёт серьёзные штрафы (до 1 млн рублей) или приостановку деятельности, однако действующее трудовое законодательство не предусматривает региональные запреты как основание для расторжения трудового договора.
Законопроектом предлагается включить региональные ограничения в перечень оснований для увольнения иностранных граждан.
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