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СМИ: генпрокурор США продала акции Trump Media в день объявления пошлин - 15.05.2025, ПРАЙМ
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СМИ: генпрокурор США продала акции Trump Media в день объявления пошлин
СМИ: генпрокурор США продала акции Trump Media в день объявления пошлин - 15.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: генпрокурор США продала акции Trump Media в день объявления пошлин
Генпрокурор США Пэм Бонди продала акции компании Trump Media на более чем 1 миллион долларов в тот же день, когда американский президент Дональд Трамп объявил о | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T19:00+0300
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экономика
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ВАШИНГТОН, 15 мая - ПРАЙМ. Генпрокурор США Пэм Бонди продала акции компании Trump Media на более чем 1 миллион долларов в тот же день, когда американский президент Дональд Трамп объявил о введении торговых пошлин, которые впоследствии обрушили рынок акций, передает издание ProPublica со ссылкой на документы. "Формы раскрытия информации показывают, что 2 апреля Бонди продала акции на сумму от 1 до 5 миллионов долларов. В тот день, после закрытия рынка, пресс-конференция Трампа, посвященная "Дню освобождения", обрушила рынок", - сообщает издание. Акции Trump Media, которая занимается управлением соцсети Трампа Truth Social, в последующие дни упали на 13% на фоне вводимых им пошлин. Остается неясным, продала ли Бонди акции в тот день после или до закрытия рынка, отмечает ProPublica. Данные операции могут быть признаны инсайдерской торговлей в случае, если Бонди заранее обладала информацией о вводимых пошлинах, однако в судебной практике редки случаи привлечения должностных лиц и конгрессменов к ответственности, отмечает издание. При этом Бонди продала акции в соответствии с этическим соглашением, которое она подписала при вступлении в должность. Избавиться от этого актива она должна была до начала мая.
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сша, дональд трамп, мировая экономика
Экономика, США, Дональд Трамп, Мировая экономика
19:00 15.05.2025
 
СМИ: генпрокурор США продала акции Trump Media в день объявления пошлин

ProPublica: генпрокурор США продала акции Trump Media в день объявления пошлин

© Фото : Official social media page of Donald TrumpДонадьд Трамп
Донадьд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
© Фото : Official social media page of Donald Trump
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ВАШИНГТОН, 15 мая - ПРАЙМ. Генпрокурор США Пэм Бонди продала акции компании Trump Media на более чем 1 миллион долларов в тот же день, когда американский президент Дональд Трамп объявил о введении торговых пошлин, которые впоследствии обрушили рынок акций, передает издание ProPublica со ссылкой на документы.
"Формы раскрытия информации показывают, что 2 апреля Бонди продала акции на сумму от 1 до 5 миллионов долларов. В тот день, после закрытия рынка, пресс-конференция Трампа, посвященная "Дню освобождения", обрушила рынок", - сообщает издание.
Акции Trump Media, которая занимается управлением соцсети Трампа Truth Social, в последующие дни упали на 13% на фоне вводимых им пошлин. Остается неясным, продала ли Бонди акции в тот день после или до закрытия рынка, отмечает ProPublica.
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Данные операции могут быть признаны инсайдерской торговлей в случае, если Бонди заранее обладала информацией о вводимых пошлинах, однако в судебной практике редки случаи привлечения должностных лиц и конгрессменов к ответственности, отмечает издание.
При этом Бонди продала акции в соответствии с этическим соглашением, которое она подписала при вступлении в должность. Избавиться от этого актива она должна была до начала мая.
 
ЭкономикаСШАДональд ТрампМировая экономика
 
 
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