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Глава Минвостокразвития рассказал о взаимодействии на Шпицбергене
Глава Минвостокразвития рассказал о взаимодействии на Шпицбергене - 15.05.2025, ПРАЙМ
Глава Минвостокразвития рассказал о взаимодействии на Шпицбергене
Уровень складывающегося на архипелаге Шпицберген взаимодействия российских представителей с норвежскими властями может проложить путь для стран Запада к... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T04:18+0300
2025-05-15T04:18+0300
2025-05-15T04:18+0300
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рф
алексей чекунков
минвостокразвития
"арктикуголь"
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МОСКВА, 15 мая – ПРАЙМ. Уровень складывающегося на архипелаге Шпицберген взаимодействия российских представителей с норвежскими властями может проложить путь для стран Запада к сотрудничеству с РФ , сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"Прошла (8 мая – ред.) совместная российско-норвежская патриотическая акция (ко Дню Победы во Второй Мировой войне – ред). Если вы прочувствуете уникальность этого формата, добрые традиции которого были заданы на Шпицбергене, наверное, еще несколько лет назад, в 2003 году, когда совместно праздновали наш Сочельник и западное Рождество вместе дети. Т.е. Шпицберген – самые высокие пункты в мире - показывает уровень взаимодействия, уровень толерантности и сотрудничества, которые на более низких широтах пока еще не достигнуты. Будем рассчитывать, что Север здесь проложит путь для всех остальных", - сказал Чекунков журналистам.
Министр рассказал, что как-то на 9 мая на Шпицбергене российская сторона провела парад с воздушной частью - подняли свой вертолёт.
"Норвежское правительство за несогласованный парад выставило штраф, который трест с гордостью оплатил. В этом году уже было совместное с норвежскими властями мероприятие 8 мая, в котором участвовал наш консул на Шпицбергене, руководство треста "Арктикоголь", где почтили память и защитников Шпицбергена, которые погибли при бое с немецкими крейсерами, и возложили цветы сотрудникам треста - советским воинам", - уточнил Чекунков.
Он в целом отметил качественную работу треста "Арктикуголь" и "наших людей", которые работают на Шпицбергене в качестве обеспечения российского присутствия.
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россия, москва, запад, рф, алексей чекунков, минвостокразвития, "арктикуголь"
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, ЗАПАД, РФ, Алексей Чекунков, Минвостокразвития, "Арктикуголь"
Глава Минвостокразвития рассказал о взаимодействии на Шпицбергене
Чекунков: Шпицберген может проложить путь для Запада к сотрудничеству с Россией
МОСКВА, 15 мая – ПРАЙМ. Уровень складывающегося на архипелаге Шпицберген взаимодействия российских представителей с норвежскими властями может проложить путь для стран Запада к сотрудничеству с РФ , сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"Прошла (8 мая – ред.) совместная российско-норвежская патриотическая акция (ко Дню Победы во Второй Мировой войне – ред). Если вы прочувствуете уникальность этого формата, добрые традиции которого были заданы на Шпицбергене, наверное, еще несколько лет назад, в 2003 году, когда совместно праздновали наш Сочельник и западное Рождество вместе дети. Т.е. Шпицберген – самые высокие пункты в мире - показывает уровень взаимодействия, уровень толерантности и сотрудничества, которые на более низких широтах пока еще не достигнуты. Будем рассчитывать, что Север здесь проложит путь для всех остальных", - сказал Чекунков журналистам.
Министр рассказал, что как-то на 9 мая на Шпицбергене российская сторона провела парад с воздушной частью - подняли свой вертолёт.
"Норвежское правительство за несогласованный парад выставило штраф, который трест с гордостью оплатил. В этом году уже было совместное с норвежскими властями мероприятие 8 мая, в котором участвовал наш консул на Шпицбергене, руководство треста "Арктикоголь", где почтили память и защитников Шпицбергена, которые погибли при бое с немецкими крейсерами, и возложили цветы сотрудникам треста - советским воинам", - уточнил Чекунков.
Он в целом отметил качественную работу треста "Арктикуголь" и "наших людей", которые работают на Шпицбергене в качестве обеспечения российского присутствия.