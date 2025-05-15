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Глава Минвостокразвития рассказал о взаимодействии на Шпицбергене

Глава Минвостокразвития рассказал о взаимодействии на Шпицбергене - 15.05.2025, ПРАЙМ

Глава Минвостокразвития рассказал о взаимодействии на Шпицбергене

Уровень складывающегося на архипелаге Шпицберген взаимодействия российских представителей с норвежскими властями может проложить путь для стран Запада к... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T04:18+0300

2025-05-15T04:18+0300

2025-05-15T04:18+0300

экономика

россия

москва

запад

рф

алексей чекунков

минвостокразвития

"арктикуголь"

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МОСКВА, 15 мая – ПРАЙМ. Уровень складывающегося на архипелаге Шпицберген взаимодействия российских представителей с норвежскими властями может проложить путь для стран Запада к сотрудничеству с РФ , сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "Прошла (8 мая – ред.) совместная российско-норвежская патриотическая акция (ко Дню Победы во Второй Мировой войне – ред). Если вы прочувствуете уникальность этого формата, добрые традиции которого были заданы на Шпицбергене, наверное, еще несколько лет назад, в 2003 году, когда совместно праздновали наш Сочельник и западное Рождество вместе дети. Т.е. Шпицберген – самые высокие пункты в мире - показывает уровень взаимодействия, уровень толерантности и сотрудничества, которые на более низких широтах пока еще не достигнуты. Будем рассчитывать, что Север здесь проложит путь для всех остальных", - сказал Чекунков журналистам. Министр рассказал, что как-то на 9 мая на Шпицбергене российская сторона провела парад с воздушной частью - подняли свой вертолёт. "Норвежское правительство за несогласованный парад выставило штраф, который трест с гордостью оплатил. В этом году уже было совместное с норвежскими властями мероприятие 8 мая, в котором участвовал наш консул на Шпицбергене, руководство треста "Арктикоголь", где почтили память и защитников Шпицбергена, которые погибли при бое с немецкими крейсерами, и возложили цветы сотрудникам треста - советским воинам", - уточнил Чекунков. Он в целом отметил качественную работу треста "Арктикуголь" и "наших людей", которые работают на Шпицбергене в качестве обеспечения российского присутствия.

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россия, москва, запад, рф, алексей чекунков, минвостокразвития, "арктикуголь"