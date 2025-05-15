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В Госдуме предложили рассмотреть вопрос о блокировке Википедии
В Госдуме предложили рассмотреть вопрос о блокировке Википедии - 15.05.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили рассмотреть вопрос о блокировке Википедии
Новости. Онлайн-энциклопедия "Википедия" искажает историческую правду, нужно ставить вопрос о ее блокировке, считает глава комитета ГД по защите семьи Нина... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T13:38+0300
2025-05-15T13:38+0300
2025-05-15T13:38+0300
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Новости. Онлайн-энциклопедия "Википедия" искажает историческую правду, нужно ставить вопрос о ее блокировке, считает глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина. "Когда мы смотрим Википедию, когда не видим там возрастной шкалы... явное искажение исторической правды (на Википедии)... надо ставить вопрос о том, чтобы блокировать этот информационный ресурс", - сказала она на заседании рабочей группы по вопросам медиабезопасности несовершеннолетних и противодействию их вовлечения в преступную деятельность через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", социальные сети и видеоигры при комитете по защите семьи.
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общество , россия, москва, wikipedia
Общество , РОССИЯ, МОСКВА, Wikipedia
В Госдуме предложили рассмотреть вопрос о блокировке Википедии
Депутат Останина: "Википедия" искажает историческую правду
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Новости. Онлайн-энциклопедия "Википедия" искажает историческую правду, нужно ставить вопрос о ее блокировке, считает глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина.
"Когда мы смотрим Википедию, когда не видим там возрастной шкалы... явное искажение исторической правды (на Википедии)... надо ставить вопрос о том, чтобы блокировать этот информационный ресурс", - сказала она на заседании рабочей группы по вопросам медиабезопасности несовершеннолетних и противодействию их вовлечения в преступную деятельность через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", социальные сети и видеоигры при комитете по защите семьи.
Суд оштрафовал владельца "Википедии" за запрещенный контент