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В Грозном откроется новый железнодорожный вокзал
В Грозном откроется новый железнодорожный вокзал - 15.05.2025, ПРАЙМ
В Грозном откроется новый железнодорожный вокзал
Новый железнодорожный вокзал в Грозном откроется в четверг: с высоты полета он напоминает птицу с распростертыми крыльями, а его архитектурный ансамбль украшает | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T00:20+0300
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Новый железнодорожный вокзал в Грозном откроется в четверг: с высоты полета он напоминает птицу с распростертыми крыльями, а его архитектурный ансамбль украшает величественная часовая башня высотой 67 метров, сообщили РИА Новости в РЖД.
"Пятнадцатого мая в Чеченской Республике состоится торжественное открытие нового железнодорожного вокзала Грозный… Новый вокзальный комплекс города Грозный на сегодня не имеет аналогов в России и является уникальным с точки зрения реализованных планировочных и инженерных решений. Он органично вписывается в архитектурную концепцию города: сверху вокзал напоминает птицу с распростертыми крыльями, а основной его доминантой выступает величественная часовая башня высотой 67 метров, украшенная национальными узорами", - рассказали в РЖД.
Главный вход в здание подчеркивает центральная сводчатая арка навеса, плавно переходящая в боковые крылья, которые закрывают само здание вокзала, пешеходные зоны и места остановок городского транспорта. Все пути передвижения пассажиров укрыты от осадков. Покрытие навеса выполнено в светло-серой гамме для защиты от перегрева в летнее время. Белоснежные интерьеры здания украшены традиционным геометрическим орнаментом золотого цвета.
"Новый вокзальный комплекс полностью отвечает потребностям пассажиров, предоставляя современные сервисы для комфорта и безопасности гостей и жителей республики", - отмечают в РЖД.
Вокзал оснащен навигацией, системами оповещения и видеонаблюдения. Здесь есть комфортные залы ожидания, просторный кассовый зал с системой электронной очереди и онлайн-табло, детская комната с развивающими играми, комната матери и ребенка, молельные комнаты, автоматические камеры хранения, бесплатный Wi-Fi, вендинговые аппараты, справочные видеотерминалы и другие сервисы.
"На всей территории вокзального комплекса реализуется принцип "доступной среды": предусмотрены пандусы, лифт, специализированные санузлы, средства тактильной, визуальной и звуковой информации, специализированный зал ожидания для маломобильных пассажиров с эргономичной мебелью, местами для размещения инвалидных колясок и адаптированный санузел", - перечисляют другие детали в компании.
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бизнес, грозный, москва, ржд
Бизнес, Экономика, Грозный, МОСКВА, РЖД
В Грозном откроется новый железнодорожный вокзал
РЖД: новый железнодорожный вокзал в Грозном будет похож на птицу с распростертыми крыльями
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Новый железнодорожный вокзал в Грозном откроется в четверг: с высоты полета он напоминает птицу с распростертыми крыльями, а его архитектурный ансамбль украшает величественная часовая башня высотой 67 метров, сообщили РИА Новости в РЖД.
"Пятнадцатого мая в Чеченской Республике состоится торжественное открытие нового железнодорожного вокзала Грозный… Новый вокзальный комплекс города Грозный на сегодня не имеет аналогов в России и является уникальным с точки зрения реализованных планировочных и инженерных решений. Он органично вписывается в архитектурную концепцию города: сверху вокзал напоминает птицу с распростертыми крыльями, а основной его доминантой выступает величественная часовая башня высотой 67 метров, украшенная национальными узорами", - рассказали в РЖД.
Главный вход в здание подчеркивает центральная сводчатая арка навеса, плавно переходящая в боковые крылья, которые закрывают само здание вокзала, пешеходные зоны и места остановок городского транспорта. Все пути передвижения пассажиров укрыты от осадков. Покрытие навеса выполнено в светло-серой гамме для защиты от перегрева в летнее время. Белоснежные интерьеры здания украшены традиционным геометрическим орнаментом золотого цвета.
"Новый вокзальный комплекс полностью отвечает потребностям пассажиров, предоставляя современные сервисы для комфорта и безопасности гостей и жителей республики", - отмечают в РЖД.
Вокзал оснащен навигацией, системами оповещения и видеонаблюдения. Здесь есть комфортные залы ожидания, просторный кассовый зал с системой электронной очереди и онлайн-табло, детская комната с развивающими играми, комната матери и ребенка, молельные комнаты, автоматические камеры хранения, бесплатный Wi-Fi, вендинговые аппараты, справочные видеотерминалы и другие сервисы.
"На всей территории вокзального комплекса реализуется принцип "доступной среды": предусмотрены пандусы, лифт, специализированные санузлы, средства тактильной, визуальной и звуковой информации, специализированный зал ожидания для маломобильных пассажиров с эргономичной мебелью, местами для размещения инвалидных колясок и адаптированный санузел", - перечисляют другие детали в компании.