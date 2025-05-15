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В Грозном откроется новый железнодорожный вокзал

В Грозном откроется новый железнодорожный вокзал - 15.05.2025, ПРАЙМ

В Грозном откроется новый железнодорожный вокзал

Новый железнодорожный вокзал в Грозном откроется в четверг: с высоты полета он напоминает птицу с распростертыми крыльями, а его архитектурный ансамбль украшает | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T00:20+0300

2025-05-15T00:20+0300

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Новый железнодорожный вокзал в Грозном откроется в четверг: с высоты полета он напоминает птицу с распростертыми крыльями, а его архитектурный ансамбль украшает величественная часовая башня высотой 67 метров, сообщили РИА Новости в РЖД. "Пятнадцатого мая в Чеченской Республике состоится торжественное открытие нового железнодорожного вокзала Грозный… Новый вокзальный комплекс города Грозный на сегодня не имеет аналогов в России и является уникальным с точки зрения реализованных планировочных и инженерных решений. Он органично вписывается в архитектурную концепцию города: сверху вокзал напоминает птицу с распростертыми крыльями, а основной его доминантой выступает величественная часовая башня высотой 67 метров, украшенная национальными узорами", - рассказали в РЖД. Главный вход в здание подчеркивает центральная сводчатая арка навеса, плавно переходящая в боковые крылья, которые закрывают само здание вокзала, пешеходные зоны и места остановок городского транспорта. Все пути передвижения пассажиров укрыты от осадков. Покрытие навеса выполнено в светло-серой гамме для защиты от перегрева в летнее время. Белоснежные интерьеры здания украшены традиционным геометрическим орнаментом золотого цвета. "Новый вокзальный комплекс полностью отвечает потребностям пассажиров, предоставляя современные сервисы для комфорта и безопасности гостей и жителей республики", - отмечают в РЖД. Вокзал оснащен навигацией, системами оповещения и видеонаблюдения. Здесь есть комфортные залы ожидания, просторный кассовый зал с системой электронной очереди и онлайн-табло, детская комната с развивающими играми, комната матери и ребенка, молельные комнаты, автоматические камеры хранения, бесплатный Wi-Fi, вендинговые аппараты, справочные видеотерминалы и другие сервисы. "На всей территории вокзального комплекса реализуется принцип "доступной среды": предусмотрены пандусы, лифт, специализированные санузлы, средства тактильной, визуальной и звуковой информации, специализированный зал ожидания для маломобильных пассажиров с эргономичной мебелью, местами для размещения инвалидных колясок и адаптированный санузел", - перечисляют другие детали в компании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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