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Грузооборот морских портов России снизился на 5,4%

Грузооборот морских портов России снизился на 5,4% - 15.05.2025, ПРАЙМ

Грузооборот морских портов России снизился на 5,4%

Грузооборот морских портов России в январе-апреле 2025 года снизился на 5,4% в годовом выражении и составил 280,664 миллиона тонн, сообщил "Морцентр-ТЭК". | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T08:36+0300

2025-05-15T08:36+0300

2025-05-15T08:36+0300

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Грузооборот морских портов России в январе-апреле 2025 года снизился на 5,4% в годовом выражении и составил 280,664 миллиона тонн, сообщил "Морцентр-ТЭК". "В январе-апреле 2025 года перевалка грузов в морских торговых портах России составила 280 664,9 тысячи тонн, или 94,6% от уровня предыдущего года. Снизилась перевалка во всех бассейнах, кроме Дальневосточного (+0,9%): в Каспийском (-33,9%), Азово-Черноморском (-11,3%), Арктическом (-7,8%) и Балтийском (-2,6%)", - говорится в сообщении. Отмечается, что в экспортном направлении отправлено 221,3 миллиона тонн грузов, что на 5,4% ниже показателя января-апреля 2024 года. Каботажных грузов перевалено 21,5 миллиона тонн (снижение на 17,5% год к году). Транзит в отчетном периоде вырос на 3,9%, до 24,1 миллиона тонн, а перевалка импортных грузов увеличилась на 2,4%, до 13,7 миллиона тонн. При этом перевалка сухогрузов снизилась на 6%, до 133,7 миллиона тонн. Перегрузка удобрений увеличилась на 12,1%, а черных металлов - на 19,3%. Перевалка грузов в контейнерах снизилась на 0,6% год к году, а перевалка контейнеров в ДФЭ составила 1 830 819 единиц, показав рост на 0,5%. "Перевалка наливных грузов снизилась на 4,7% до 146 948,4 тысячи тонн. Перегрузка сжиженного газа увеличилась, остальных наливных грузов - сократилась", - добавляется в сообщении. АО "Морцентр-ТЭК" - уполномоченная компания по планированию перевозок грузов, организованная по инициативе Минтранса РФ и крупнейших операторов морских терминалов.

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