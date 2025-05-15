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Комитет ГД поддержал проект о регулировании индустрии видеоигр

Комитет ГД поддержал проект о регулировании индустрии видеоигр - 15.05.2025, ПРАЙМ

Комитет ГД поддержал проект о регулировании индустрии видеоигр

Комитет Госдумы по экономической политике поддержал принятие в первом чтении законопроекта о регулировании разработки и распространения видеоигр на территории... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T11:19+0300

2025-05-15T11:19+0300

2025-05-15T11:19+0300

технологии

общество

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госдума

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по экономической политике поддержал принятие в первом чтении законопроекта о регулировании разработки и распространения видеоигр на территории России - при условии его доработки ко второму чтению. Документ внесен группой депутатов и сенаторов. Он устанавливает требования к распространителям и организаторам сервиса распространения видеоигр, в том числе об исключении доступа российских пользователей к информации, запрещенной к распространению на территории РФ, и о маркировке видеоигр исходя из их содержания. Законопроект предусматривает классификацию видеоигр с присвоением одной или нескольких категорий в зависимости от их содержания и нанесением соответствующего знака или текстового предупреждения об ограничении распространения видеоигры среди пользователей. Пользователи должны быть проинформированы об видеоиграх, содержащих сцены жестокости и насилия, страха и паники, половых отношений, нецензурной брани, употребления алкогольной, спиртосодержащей, никотинсодержащей продукции и табачных изделий, наркотиков, психотропных и одурманивающих веществ, а также предоставляющих возможность совершения внутриигровых покупок, говорится в нём. При этом правительство РФ сможет устанавливать дополнительные категории видеоигр, о содержании которых должны быть проинформированы пользователи. Кабмин будет определять и порядок нанесения знаков категорий видеоигры, а также соотношение таких знаков аналогичным знакам категорий видеоигры, признанным в международной практике. Предусматривается возможность экспертизы игры - для установления особенностей ее содержания, выявления потенциального вреда, который может быть нанесен здоровью несовершеннолетних пользователей - на договорной основе экспертными организациями, аккредитованными уполномоченным кабмином органом по инициативе органов госвласти, местного самоуправления, юрлиц, ИП, граждан, общественных объединений. ЗАМЕЧАНИЯ КОМИТЕТА Комитет обращает внимание, что законопроектом не установлен единый порядок отнесения видеоигры к определенной категории, и не определен вид юридической ответственности, применяемой к участвовавшему в проведении комплексной экспертизы эксперту. Кроме того, необходимо учитывать, что на видеоигры распространяется и правовое регулирование, установленное законом о развитии "креативных (творческих) индустрий" в РФ, следует из заключения комитета. В связи с этим в отношении мер поддержки разработчиков видеоигр комитет предлагает предусмотреть отсылочные нормы на законодательство, уточнив категории лиц, которым такие меры могут быть предоставлены (при необходимости) и более льготные условия их предоставления. Например, это может относиться к разработчикам обучающих образовательным программам, знаниям и навыкам и учитывающих психологические и эмоциональные особенности пользователей таких видеоигр (применяющих игровые методы обучения детей дошкольного возраста, детей, обучающихся в организациях начального образования и т.д.).

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технологии, общество , рф, госдума