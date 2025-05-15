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Глава Минцифры назвал направления в повседневной жизни, которые изменил ИИ - 15.05.2025, ПРАЙМ
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Глава Минцифры назвал направления в повседневной жизни, которые изменил ИИ
Глава Минцифры назвал направления в повседневной жизни, которые изменил ИИ - 15.05.2025, ПРАЙМ
Глава Минцифры назвал направления в повседневной жизни, которые изменил ИИ
Технологии искусственного интеллекта уже поменяли некоторые сферы в России, среди них - видеонаблюдение и медицина, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T19:11+0300
2025-05-15T19:11+0300
технологии
максут шадаев
минцифры
искусственный интеллект
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Технологии искусственного интеллекта уже поменяли некоторые сферы в России, среди них - видеонаблюдение и медицина, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. "Уже поменял видеонаблюдение, это, мне кажется, все чувствует. Видеонаблюдение с распознаванием номеров, с распознаванием лиц. Мы видим, как падают показатели преступности в крупных мегаполисах, где эти технологии развиваются", - сказал Шадаев во время выступления на церемонии объявления и награждения победителей премии искусственного интеллекта AI Awards 2025. "Медицина. Очень много успешных кейсов - и ковид это показал - где ИИ может реально помочь врачу в постановке диагноза, убрать рутину, минимизировать количество ошибок", - добавил министр. Третьим направлением, которое назвал Шадаев, стала борьба с кибермошенничеством - искусственный интеллект уже может успешно помогать в пресечении таких преступлений. "Это направление, по которому, по крайней мере перед нами, стоит задача, чтобы мы достаточно быстро подготовились там", - отметил глава Минцифры.
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технологии, максут шадаев, минцифры, искусственный интеллект
Технологии, Максут Шадаев, Минцифры, искусственный интеллект
19:11 15.05.2025
 
Глава Минцифры назвал направления в повседневной жизни, которые изменил ИИ

Глава Минцифры России назвал направления в повседневной жизни, которые уже изменил ИИ

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. "Кибератака"
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Кибератака - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Технологии искусственного интеллекта уже поменяли некоторые сферы в России, среди них - видеонаблюдение и медицина, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
"Уже поменял видеонаблюдение, это, мне кажется, все чувствует. Видеонаблюдение с распознаванием номеров, с распознаванием лиц. Мы видим, как падают показатели преступности в крупных мегаполисах, где эти технологии развиваются", - сказал Шадаев во время выступления на церемонии объявления и награждения победителей премии искусственного интеллекта AI Awards 2025.
"Медицина. Очень много успешных кейсов - и ковид это показал - где ИИ может реально помочь врачу в постановке диагноза, убрать рутину, минимизировать количество ошибок", - добавил министр.
Дума
В Госдуме разработали стратегию по развитию цифровизации и ИИ
17:09
Третьим направлением, которое назвал Шадаев, стала борьба с кибермошенничеством - искусственный интеллект уже может успешно помогать в пресечении таких преступлений. "Это направление, по которому, по крайней мере перед нами, стоит задача, чтобы мы достаточно быстро подготовились там", - отметил глава Минцифры.
 
ТехнологииМаксут ШадаевМинцифрыискусственный интеллект
 
 
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