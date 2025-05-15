https://1prime.ru/20250515/indeks-857593207.html
Основные фондовые индексы Европы торгуются в минусе
Основные фондовые индексы Европы торгуются в минусе - 15.05.2025, ПРАЙМ
Основные фондовые индексы Европы торгуются в минусе
Основные фондовые индексы Европы снижаются на фоне негативной динамики сектора энергетики, свидетельствуют данные торгов. | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T11:37+0300
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются на фоне негативной динамики сектора энергетики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.34 мск британский индекс FTSE 100 опускался на 0,25% - до 8 563,41 пункта, французский CAC 40 - на 0,24%, до 7 817,92 пункта, немецкий DAX - на 0,12%, до 23 474,88 пункта. На снижение акций европейских энергетических компаний может оказывать влияние падение цены нефти марки Brent на 2,7%. Бумаги французской энергетической компании TotalEnergies дешевеют на 1,5%, Shell - на 2,6%, BP - на 3,8%. Акции немецкой энергетической RWE теряют 2,4% после публикации отчета за первый квартал, который показал падение чистой прибыли в 2,5 раза в годовом выражении, до 791 миллиона евро. Бумаги крупнейшего производителя стали в Германии ThyssenKrupp AG теряют в цене примерно 9,5% на фоне публикации финансовых показателей. По итогам второго квартала 2024-2025 финансового года (завершился 31 марта) компания получила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в 155 миллионов евро после убытка в 78 миллионов евро, однако выручка сократилась на 5,6% и составила 8,579 миллиарда евро. В четверг ранее вышли данные по промышленному производству в Великобритании. Его объем в марте сократился на 0,7% к февралю, что превзошло ожидания аналитиков, предполагавших снижение на 0,5%.
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рынок, торги, европа, германия, dax, totalenergies, shell
Экономика, Рынок, Торги, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, DAX, TotalEnergies, Shell
Основные фондовые индексы Европы торгуются в минусе
Фондовые индексы Европы торгуются в минусе на фоне динамики энергетического сектора
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются на фоне негативной динамики сектора энергетики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.34 мск британский индекс FTSE 100 опускался на 0,25% - до 8 563,41 пункта, французский CAC 40 - на 0,24%, до 7 817,92 пункта, немецкий DAX - на 0,12%, до 23 474,88 пункта.
На снижение акций европейских энергетических компаний может оказывать влияние падение цены нефти марки Brent на 2,7%. Бумаги французской энергетической компании TotalEnergies дешевеют на 1,5%, Shell - на 2,6%, BP - на 3,8%.
Акции немецкой энергетической RWE теряют 2,4% после публикации отчета за первый квартал, который показал падение чистой прибыли в 2,5 раза в годовом выражении, до 791 миллиона евро.
Бумаги крупнейшего производителя стали в Германии ThyssenKrupp AG теряют в цене примерно 9,5% на фоне публикации финансовых показателей. По итогам второго квартала 2024-2025 финансового года (завершился 31 марта) компания получила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в 155 миллионов евро после убытка в 78 миллионов евро, однако выручка сократилась на 5,6% и составила 8,579 миллиарда евро.
В четверг ранее вышли данные по промышленному производству в Великобритании. Его объем в марте сократился на 0,7% к февралю, что превзошло ожидания аналитиков, предполагавших снижение на 0,5%.
Фондовые индексы Европы в основном снижаются на корпоративных новостях