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Индия увеличила экспорт винограда в Россию - 15.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Индия увеличила экспорт винограда в Россию
Индия увеличила экспорт винограда в Россию - 15.05.2025, ПРАЙМ
Индия увеличила экспорт винограда в Россию
Индия в феврале увеличила экспорт винограда в Россию до максимальных с начала 2019 года 10,3 миллиона долларов, следует из данных индийской статслужбы, которые... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T04:15+0300
2025-05-15T04:15+0300
экономика
мировая экономика
бизнес
индия
нидерланды
великобритания
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Индия в феврале увеличила экспорт винограда в Россию до максимальных с начала 2019 года 10,3 миллиона долларов, следует из данных индийской статслужбы, которые изучило РИА Новости. За год поставки выросли более чем на треть. Больше в последний раз было в январе 2019 года - тогда российские компании ввезли этой ягоды из Индии на 11,3 миллиона долларов. Такой скачок в поставках сделал Россию вторым из основных импортеров индийского винограда - больше закупают только Нидерланды (61,6 миллиона долларов). Тройку лидеров замыкает Великобритания, которая приобрела винограда на 10 миллионов долларов. В топ-5 также входят ОАЭ (7,4 миллиона) и Бангладеш (5,4 миллиона). Помимо винограда, Россия покупает у Индии еще манго, однако на очень скромные суммы - в феврале всего на 130 тысяч долларов.
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мировая экономика, бизнес, индия, нидерланды, великобритания
Экономика, Мировая экономика, Бизнес, ИНДИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
04:15 15.05.2025
 
Индия увеличила экспорт винограда в Россию

Индия в феврале увеличила экспорт винограда в Россию до $10,3 миллиона

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Индия в феврале увеличила экспорт винограда в Россию до максимальных с начала 2019 года 10,3 миллиона долларов, следует из данных индийской статслужбы, которые изучило РИА Новости.
За год поставки выросли более чем на треть. Больше в последний раз было в январе 2019 года - тогда российские компании ввезли этой ягоды из Индии на 11,3 миллиона долларов.
Такой скачок в поставках сделал Россию вторым из основных импортеров индийского винограда - больше закупают только Нидерланды (61,6 миллиона долларов). Тройку лидеров замыкает Великобритания, которая приобрела винограда на 10 миллионов долларов. В топ-5 также входят ОАЭ (7,4 миллиона) и Бангладеш (5,4 миллиона).
Помимо винограда, Россия покупает у Индии еще манго, однако на очень скромные суммы - в феврале всего на 130 тысяч долларов.
 
ЭкономикаМировая экономикаБизнесИНДИЯНИДЕРЛАНДЫВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
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