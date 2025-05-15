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Начало переговоров в Стамбуле ожидается после обеда, сообщил источник

Начало переговоров в Стамбуле ожидается после обеда, сообщил источник - 15.05.2025, ПРАЙМ

Начало переговоров в Стамбуле ожидается после обеда, сообщил источник

Начало переговоров между делегациями РФ и Украины в Стамбуле ожидается после обеда, сообщил РИА Новости осведомленный источник. | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T09:46+0300

2025-05-15T09:46+0300

2025-05-15T09:46+0300

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СТАМБУЛ, 15 мая - ПРАЙМ. Начало переговоров между делегациями РФ и Украины в Стамбуле ожидается после обеда, сообщил РИА Новости осведомленный источник. "Ориентировочно после обеда", - сообщил источник. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Ранее осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины, как ожидается, пройдут в четверг там же, где и в 2022 году - в Рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

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россия, рф, украина, турция, владимир путин, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган