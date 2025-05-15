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Начало переговоров в Стамбуле ожидается после обеда, сообщил источник
Начало переговоров в Стамбуле ожидается после обеда, сообщил источник - 15.05.2025, ПРАЙМ
Начало переговоров в Стамбуле ожидается после обеда, сообщил источник
Начало переговоров между делегациями РФ и Украины в Стамбуле ожидается после обеда, сообщил РИА Новости осведомленный источник. | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T09:46+0300
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СТАМБУЛ, 15 мая - ПРАЙМ. Начало переговоров между делегациями РФ и Украины в Стамбуле ожидается после обеда, сообщил РИА Новости осведомленный источник. "Ориентировочно после обеда", - сообщил источник. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Ранее осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины, как ожидается, пройдут в четверг там же, где и в 2022 году - в Рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
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Политика, РОССИЯ, РФ, УКРАИНА, ТУРЦИЯ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Реджеп Тайип Эрдоган
Начало переговоров в Стамбуле ожидается после обеда, сообщил источник
Начало переговоров России и Украины в Стамбуле ожидается в четверг после обеда
СТАМБУЛ, 15 мая - ПРАЙМ. Начало переговоров между делегациями РФ и Украины в Стамбуле ожидается после обеда, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Ориентировочно после обеда", - сообщил источник.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Ранее осведомленный источник рассказал РИА Новости, что переговоры между делегациями РФ и Украины, как ожидается, пройдут в четверг там же, где и в 2022 году - в Рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в центре Стамбула. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры, сообщил источник