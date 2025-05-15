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Переговоры России и Украины в Стамбуле могут начаться через три часа

Переговоры России и Украины в Стамбуле могут начаться через три часа - 15.05.2025, ПРАЙМ

Переговоры России и Украины в Стамбуле могут начаться через три часа

Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле могут начаться через три часа. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил осведомленный... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T13:50+0300

2025-05-15T13:50+0300

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СТАМБУЛ, 15 мая - ПРАЙМ. Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле могут начаться через три часа. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил осведомленный источник. "Ориентировочно через три часа", - ответил источник на вопрос о том, когда может начаться встреча. Источник затруднился предсказать длительность переговоров. Речи о задержке начала переговоров между российской и украинской делегациями не идет, сообщил ранее РИА Новости источник в МИД Турции. Источник отметил, что в Стамбуле находится российская делегация и несколько американских чиновников. Он не уточнил, где сейчас делегация Украины. Владимир Зеленский ранее прибыл в столицу Турции Анкару, где проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Зеленского встречал в том числе глава МИД Украины Андрей Сибига. Эрдоган призовет на встрече с Зеленским не терять времени и заключить прекращение огня, сообщила ранее администрация турецкого лидера.

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россия, украина, турция, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган