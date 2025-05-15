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Карасин раскрыл главную цель переговоров в Стамбуле
Карасин раскрыл главную цель переговоров в Стамбуле - 15.05.2025, ПРАЙМ
Карасин раскрыл главную цель переговоров в Стамбуле
Россия надеется, что все её аргументы будут услышаны украинской стороной в Стамбуле, но работа только началась, прогнозы делать не стоит, заявил РИА Новости... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T10:04+0300
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КАЗАНЬ, 15 мая - ПРАЙМ. Россия надеется, что все её аргументы будут услышаны украинской стороной в Стамбуле, но работа только началась, прогнозы делать не стоит, заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин. "Мы следим внимательно, желаем добра. Надеемся на то, что все наши аргументы будут услышаны украинской стороной, но работа только началась. Прогнозы о переговорах делать не стоит", - сказал он в беседе с агентством на полях международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". РИА Новости выступает информационным партнером XVI Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
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Политика, РОССИЯ, КАЗАНЬ, Стамбул, Совет Федерации
Карасин раскрыл главную цель переговоров в Стамбуле
Сенатор Карасин: Россия надеется, что все ее аргументы услышат, но работа только началась
КАЗАНЬ, 15 мая - ПРАЙМ. Россия надеется, что все её аргументы будут услышаны украинской стороной в Стамбуле, но работа только началась, прогнозы делать не стоит, заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.
"Мы следим внимательно, желаем добра. Надеемся на то, что все наши аргументы будут услышаны украинской стороной, но работа только началась. Прогнозы о переговорах делать не стоит", - сказал он в беседе с агентством на полях международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
РИА Новости выступает информационным партнером XVI Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
Начало переговоров в Стамбуле ожидается после обеда, сообщил источник