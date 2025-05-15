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"Этому не бывать". На Западе обрушились на Келлога после слов об Украине
"Этому не бывать". На Западе обрушились на Келлога после слов об Украине - 15.05.2025, ПРАЙМ
"Этому не бывать". На Западе обрушились на Келлога после слов об Украине
Ирландский журналист Чей Боуз выразил недовольство заявлением специального посланника президента США Кита Келлога о возможном размещении вооруженных сил Европы... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T09:11+0300
2025-05-15T09:11+0300
2025-05-15T09:11+0300
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз выразил недовольство заявлением специального посланника президента США Кита Келлога о возможном размещении вооруженных сил Европы на территории Украины для контроля за соблюдением режима прекращения огня."Этому не бывать", — написал Боуз в социальной сети Х.Келлог ранее заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность размещения сил Великобритании, Франции, Германии и Польши на территории Украины к западу от Днепра.Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь объявил о намерении некоторых членов коалиции отправить "силы сдерживания" на Украину для сдерживания России.
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"Этому не бывать". На Западе обрушились на Келлога после слов об Украине
Журналист Боуз раскритиковал Келлога за заявление о миротворцах на Украине
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ.
Ирландский журналист Чей Боуз выразил
недовольство заявлением специального посланника президента США Кита Келлога о возможном размещении вооруженных сил Европы на территории Украины для контроля за соблюдением режима прекращения огня.
"Этому не бывать", — написал Боуз в социальной сети Х.
Келлог ранее заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность размещения сил Великобритании, Франции, Германии и Польши на территории Украины к западу от Днепра.
Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь объявил о намерении некоторых членов коалиции отправить "силы сдерживания" на Украину для сдерживания России.
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