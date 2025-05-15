https://1prime.ru/20250515/kitay-857593384.html
Фабрики Китая возобновили производство товаров для клиентов из США
Фабрики Китая возобновили производство товаров для клиентов из США - 15.05.2025, ПРАЙМ
Фабрики Китая возобновили производство товаров для клиентов из США
Фабрики Китая после корректировки тарифной политики между Пекином и Вашингтоном возобновили производство товаров для клиентов из США, многие предприятия... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T11:39+0300
2025-05-15T11:39+0300
2025-05-15T11:39+0300
экономика
бизнес
мировая экономика
сша
китай
пекин
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/76288/95/762889560_0:101:2001:1226_1920x0_80_0_0_b213ad8a89585c64cd423cf593015d51.jpg
ПЕКИН, 15 мая – ПРАЙМ. Фабрики Китая после корректировки тарифной политики между Пекином и Вашингтоном возобновили производство товаров для клиентов из США, многие предприятия работают сверхурочно, чтобы успеть поставить продукцию до истечения срока действия взаимного снижения пошлин, сообщает в четверг Центральное телевидение Китая. Ранее Китай и США договорились о предварительной сделке по взаимному снижению торговых пошлин до 10%, которая вступила в силу с 14 мая на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. "После последней корректировки тарифной политики между Китаем и США за последние два дня многие внешнеторговые компании в Шанхае, провинции Цзянси и в других местах возобновили поставки на рынок США, быстро восстановили производство и продвижение внешнеторговой экспортной продукции в США", - говорится в репортаже телеканала. Отмечается, что фабрики в настоящий момент крайне заняты. В репортаже телеканала говорится, что в апреле этого года фабрика Shanghai Tahui приостановила производство заказов для американских клиентов, но в последние два дня заказчики из США уведомили фабрику, что можно отправлять заказы, и поэтому в последние дни все сотрудники предприятия находятся на дежурстве, в том числе готовя уже произведенный товар к отправке. "Клиент действительно очень торопится и уже забронировал контейнер на 17 мая. Если проверка пройдет успешно, 17 мая мы начнем отправку", - рассказала телеканалу менеджер по производству Лу Ланьин. Отмечается, что компании стремятся как можно скорее организовать отправку и получение товара с фабрик, чтобы уложиться в 90-дневное окно. Представитель текстильной фабрики в провинции Цзянси Лян Шинань рассказал, что в настоящий момент занят организацией недавно полученных заказов из США. По его словам, компания имеет достаточно заказов, и после того, как 13 мая они получили новый заказ из США на партию из 100 тысяч комплектов детской одежды, фабрика каждый день работает сверхурочно, чтобы успеть к дедлайну. Компания Ganzhou Yilian Technology, специализирующаяся на производстве шлемов, из города Ганьчжоу в провинции Цзянси 12-го числа получила письмо от американского клиента с просьбой полностью возобновить поставку более 500 тысяч спортивных шлемов, которая ранее была остановлена. При этом директор компании Гуань Юлян сообщил телеканалу, что из-за нестабильности рынка США предприятие также старается расширять сотрудничество с европейским и другими рынками. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Помимо базовой ставки в 10% есть и индивидуальные. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
https://1prime.ru/20250514/smi-857568542.html
сша
китай
пекин
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76288/95/762889560_114:0:1885:1328_1920x0_80_0_0_cc9b108d7e9c4b7935a815cd84e77d55.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, мировая экономика, сша, китай, пекин, дональд трамп
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, США, КИТАЙ, Пекин, Дональд Трамп
Фабрики Китая возобновили производство товаров для клиентов из США
ЦТ: китайские фабрики возобновили производство товаров для клиентов из США
ПЕКИН, 15 мая – ПРАЙМ. Фабрики Китая после корректировки тарифной политики между Пекином и Вашингтоном возобновили производство товаров для клиентов из США, многие предприятия работают сверхурочно, чтобы успеть поставить продукцию до истечения срока действия взаимного снижения пошлин, сообщает в четверг Центральное телевидение Китая.
Ранее Китай и США договорились о предварительной сделке по взаимному снижению торговых пошлин до 10%, которая вступила в силу с 14 мая на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%.
"После последней корректировки тарифной политики между Китаем и США за последние два дня многие внешнеторговые компании в Шанхае, провинции Цзянси и в других местах возобновили поставки на рынок США, быстро восстановили производство и продвижение внешнеторговой экспортной продукции в США", - говорится в репортаже телеканала.
Отмечается, что фабрики в настоящий момент крайне заняты. В репортаже телеканала говорится, что в апреле этого года фабрика Shanghai Tahui приостановила производство заказов для американских клиентов, но в последние два дня заказчики из США уведомили фабрику, что можно отправлять заказы, и поэтому в последние дни все сотрудники предприятия находятся на дежурстве, в том числе готовя уже произведенный товар к отправке.
"Клиент действительно очень торопится и уже забронировал контейнер на 17 мая. Если проверка пройдет успешно, 17 мая мы начнем отправку", - рассказала телеканалу менеджер по производству Лу Ланьин.
Отмечается, что компании стремятся как можно скорее организовать отправку и получение товара с фабрик, чтобы уложиться в 90-дневное окно.
Представитель текстильной фабрики в провинции Цзянси Лян Шинань рассказал, что в настоящий момент занят организацией недавно полученных заказов из США. По его словам, компания имеет достаточно заказов, и после того, как 13 мая они получили новый заказ из США на партию из 100 тысяч комплектов детской одежды, фабрика каждый день работает сверхурочно, чтобы успеть к дедлайну.
Компания Ganzhou Yilian Technology, специализирующаяся на производстве шлемов, из города Ганьчжоу в провинции Цзянси 12-го числа получила письмо от американского клиента с просьбой полностью возобновить поставку более 500 тысяч спортивных шлемов, которая ранее была остановлена.
При этом директор компании Гуань Юлян сообщил телеканалу, что из-за нестабильности рынка США предприятие также старается расширять сотрудничество с европейским и другими рынками.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Помимо базовой ставки в 10% есть и индивидуальные. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
СМИ раскрыли, почему Трамп пошел на торговые переговоры с Китаем