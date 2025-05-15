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Фабрики Китая возобновили производство товаров для клиентов из США

Фабрики Китая возобновили производство товаров для клиентов из США - 15.05.2025, ПРАЙМ

Фабрики Китая возобновили производство товаров для клиентов из США

Фабрики Китая после корректировки тарифной политики между Пекином и Вашингтоном возобновили производство товаров для клиентов из США, многие предприятия... | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T11:39+0300

2025-05-15T11:39+0300

2025-05-15T11:39+0300

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ПЕКИН, 15 мая – ПРАЙМ. Фабрики Китая после корректировки тарифной политики между Пекином и Вашингтоном возобновили производство товаров для клиентов из США, многие предприятия работают сверхурочно, чтобы успеть поставить продукцию до истечения срока действия взаимного снижения пошлин, сообщает в четверг Центральное телевидение Китая. Ранее Китай и США договорились о предварительной сделке по взаимному снижению торговых пошлин до 10%, которая вступила в силу с 14 мая на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. "После последней корректировки тарифной политики между Китаем и США за последние два дня многие внешнеторговые компании в Шанхае, провинции Цзянси и в других местах возобновили поставки на рынок США, быстро восстановили производство и продвижение внешнеторговой экспортной продукции в США", - говорится в репортаже телеканала. Отмечается, что фабрики в настоящий момент крайне заняты. В репортаже телеканала говорится, что в апреле этого года фабрика Shanghai Tahui приостановила производство заказов для американских клиентов, но в последние два дня заказчики из США уведомили фабрику, что можно отправлять заказы, и поэтому в последние дни все сотрудники предприятия находятся на дежурстве, в том числе готовя уже произведенный товар к отправке. "Клиент действительно очень торопится и уже забронировал контейнер на 17 мая. Если проверка пройдет успешно, 17 мая мы начнем отправку", - рассказала телеканалу менеджер по производству Лу Ланьин. Отмечается, что компании стремятся как можно скорее организовать отправку и получение товара с фабрик, чтобы уложиться в 90-дневное окно. Представитель текстильной фабрики в провинции Цзянси Лян Шинань рассказал, что в настоящий момент занят организацией недавно полученных заказов из США. По его словам, компания имеет достаточно заказов, и после того, как 13 мая они получили новый заказ из США на партию из 100 тысяч комплектов детской одежды, фабрика каждый день работает сверхурочно, чтобы успеть к дедлайну. Компания Ganzhou Yilian Technology, специализирующаяся на производстве шлемов, из города Ганьчжоу в провинции Цзянси 12-го числа получила письмо от американского клиента с просьбой полностью возобновить поставку более 500 тысяч спортивных шлемов, которая ранее была остановлена. При этом директор компании Гуань Юлян сообщил телеканалу, что из-за нестабильности рынка США предприятие также старается расширять сотрудничество с европейским и другими рынками. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Помимо базовой ставки в 10% есть и индивидуальные. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

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бизнес, мировая экономика, сша, китай, пекин, дональд трамп