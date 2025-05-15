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В Крыму заявили, что Западу сложно понять суть украинского конфликта - 15.05.2025, ПРАЙМ
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В Крыму заявили, что Западу сложно понять суть украинского конфликта
В Крыму заявили, что Западу сложно понять суть украинского конфликта - 15.05.2025, ПРАЙМ
В Крыму заявили, что Западу сложно понять суть украинского конфликта
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в комментарии РИА Новости, что западным странам сложно понять суть украинского конфликта из-за имперских | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T00:26+0300
2025-05-15T00:26+0300
экономика
россия
мировая экономика
украина
москва
запад
владимир путин
дмитрий песков
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – ПРАЙМ. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в комментарии РИА Новости, что западным странам сложно понять суть украинского конфликта из-за имперских взглядов. "Кроме русского человека этот конфликт мало кто может понять. Тем более западные страны с их английским снобизмом и имперскими взглядами", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, отдельные европейские страны так называемой "коалиции желающих" спешат застолбить за собой право "раздербанить" Украину, продавливая свой вариант мира, в основе которого должно лежать признание поражения России. "Меньше всего в этой ситуации Запад беспокоят гибнущие украинские войска, разрушенная страна без экономики. Нас все это заботит куда больше, поскольку, как ни крути, речь идет о не чужих для нас людях и об экономике", - сказал глава парламента. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка.
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россия, мировая экономика, украина, москва, запад, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, УКРАИНА, МОСКВА, ЗАПАД, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский
00:26 15.05.2025
 
В Крыму заявили, что Западу сложно понять суть украинского конфликта

Глава парламента Крыма Константинов: Западу сложно понять суть украинского конфликта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – ПРАЙМ. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в комментарии РИА Новости, что западным странам сложно понять суть украинского конфликта из-за имперских взглядов.
"Кроме русского человека этот конфликт мало кто может понять. Тем более западные страны с их английским снобизмом и имперскими взглядами", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, отдельные европейские страны так называемой "коалиции желающих" спешат застолбить за собой право "раздербанить" Украину, продавливая свой вариант мира, в основе которого должно лежать признание поражения России.
"Меньше всего в этой ситуации Запад беспокоят гибнущие украинские войска, разрушенная страна без экономики. Нас все это заботит куда больше, поскольку, как ни крути, речь идет о не чужих для нас людях и об экономике", - сказал глава парламента.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаУКРАИНАМОСКВАЗАПАДВладимир ПутинДмитрий ПесковВладимир Зеленский
 
 
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