Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров назвал "позорищем" отказ послов ЕС от встречи по Украине - 15.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250515/lavrov--857606878.html
Лавров назвал "позорищем" отказ послов ЕС от встречи по Украине
Лавров назвал "позорищем" отказ послов ЕС от встречи по Украине - 15.05.2025, ПРАЙМ
Лавров назвал "позорищем" отказ послов ЕС от встречи по Украине
Российский МИД приглашал всех послов Евросоюза и представителя Европейского Совета на дискуссию в свободном формате об Украине, и это "позорище", что... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T15:27+0300
2025-05-15T15:27+0300
политика
россия
рф
украина
сергей лавров
мария захарова
ес
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851271150_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_d7322731b23f2e2d73aaf48613cd363f.jpg
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Российский МИД приглашал всех послов Евросоюза и представителя Европейского Совета на дискуссию в свободном формате об Украине, и это "позорище", что европейские страны отказались от приглашения министра, заявил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. "Мы пригласили на встречу с министром иностранных дел всех послов Европейского Союза и представителя Европейского Совета, на специальную встречу поговорить об Украине, задавать любые вопросы. И они коллективно отказались... Когда ты работаешь в любой стране, и тебя министр иностранных дел приглашает на свободную беседу, ты не посол тогда. Ты просто... Знаю несколько слов, но... Это позорище для любого дипломата", - заявил Лавров во время заседания Дипломатического клуба. "Вот поэтому мы сейчас с ними пока не общаемся, но они с нами тоже пока не общаются, только иногда, когда их припрет какая-то конкретная тема", - добавил он. Раннее в марте 2024 года Лавров сообщил, что пригласил послов Евросоюза для разговора перед выборами президента России, но те отказались за два дня до встречи. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отказ послов Евросоюза в Москве встречаться с министром иностранных дел России, заявила, что это вызывает вопросы об их работе в РФ. Представительство ЕС в Москве в своем комментарии после инцидента подтвердило факт получения приглашения, отказ же объяснило отсутствием повестки встречи, а также тем, что "уровень доверия (между РФ и ЕС - ред.) достаточно низок", и в ЕС "не позволят быть использованными в качестве декорации для очередного пропагандистского упражнения".
https://1prime.ru/20250515/lavrov-857602836.html
рф
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851271150_259:0:2988:2047_1920x0_80_0_0_35233756faba263a2e532f2a9a90dc37.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, украина, сергей лавров, мария захарова, ес, мид
Политика, РОССИЯ, РФ, УКРАИНА, Сергей Лавров, Мария Захарова, ЕС, МИД
15:27 15.05.2025
 
Лавров назвал "позорищем" отказ послов ЕС от встречи по Украине

Лавров назвал "позорищем" отказ послов ЕС от приглашения на дискуссию по Украине

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГлава МИД РФ С. Лавров выступил перед студентами МГИМО
Глава МИД РФ С. Лавров выступил перед студентами МГИМО - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Российский МИД приглашал всех послов Евросоюза и представителя Европейского Совета на дискуссию в свободном формате об Украине, и это "позорище", что европейские страны отказались от приглашения министра, заявил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
"Мы пригласили на встречу с министром иностранных дел всех послов Европейского Союза и представителя Европейского Совета, на специальную встречу поговорить об Украине, задавать любые вопросы. И они коллективно отказались... Когда ты работаешь в любой стране, и тебя министр иностранных дел приглашает на свободную беседу, ты не посол тогда. Ты просто... Знаю несколько слов, но... Это позорище для любого дипломата", - заявил Лавров во время заседания Дипломатического клуба.
"Вот поэтому мы сейчас с ними пока не общаемся, но они с нами тоже пока не общаются, только иногда, когда их припрет какая-то конкретная тема", - добавил он.
Раннее в марте 2024 года Лавров сообщил, что пригласил послов Евросоюза для разговора перед выборами президента России, но те отказались за два дня до встречи.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отказ послов Евросоюза в Москве встречаться с министром иностранных дел России, заявила, что это вызывает вопросы об их работе в РФ.
Представительство ЕС в Москве в своем комментарии после инцидента подтвердило факт получения приглашения, отказ же объяснило отсутствием повестки встречи, а также тем, что "уровень доверия (между РФ и ЕС - ред.) достаточно низок", и в ЕС "не позволят быть использованными в качестве декорации для очередного пропагандистского упражнения".
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ОБСЕ Ф. Синирлиоглу - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
Лавров объяснил, почему Россия не может пополнить бюджет ООН
14:00
 
ПолитикаРОССИЯРФУКРАИНАСергей ЛавровМария ЗахароваЕСМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала