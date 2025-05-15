https://1prime.ru/20250515/lavrov-857599198.html

Лавров назвал интригой разворачивающиеся сейчас события в Стамбуле

Лавров назвал интригой разворачивающиеся сейчас события в Стамбуле - 15.05.2025, ПРАЙМ

Лавров назвал интригой разворачивающиеся сейчас события в Стамбуле

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал интригой разворачивающиеся в Стамбуле события вокруг переговоров по Украине. | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T12:57+0300

2025-05-15T12:57+0300

2025-05-15T12:57+0300

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал интригой разворачивающиеся в Стамбуле события вокруг переговоров по Украине. "У всех конечно сейчас на слуху Украина в связи с интригой, которая разваривается сейчас в Стамбуле буквально в эти часы и минуты", - сказал он на заседании Дипломатического клуба. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.

https://1prime.ru/20250515/peskov-857595179.html

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россия, украина, турция, сергей лавров, владимир путин, дмитрий песков