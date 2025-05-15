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Лавров назвал интригой разворачивающиеся сейчас события в Стамбуле - 15.05.2025, ПРАЙМ
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Лавров назвал интригой разворачивающиеся сейчас события в Стамбуле
Лавров назвал интригой разворачивающиеся сейчас события в Стамбуле - 15.05.2025, ПРАЙМ
Лавров назвал интригой разворачивающиеся сейчас события в Стамбуле
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал интригой разворачивающиеся в Стамбуле события вокруг переговоров по Украине. | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T12:57+0300
2025-05-15T12:57+0300
политика
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал интригой разворачивающиеся в Стамбуле события вокруг переговоров по Украине. "У всех конечно сейчас на слуху Украина в связи с интригой, которая разваривается сейчас в Стамбуле буквально в эти часы и минуты", - сказал он на заседании Дипломатического клуба. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
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россия, украина, турция, сергей лавров, владимир путин, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ТУРЦИЯ, Сергей Лавров, Владимир Путин, Дмитрий Песков
12:57 15.05.2025
 
Лавров назвал интригой разворачивающиеся сейчас события в Стамбуле

Лавров назвал интригой события вокруг переговоров по Украине в Стамбуле

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал интригой разворачивающиеся в Стамбуле события вокруг переговоров по Украине.
"У всех конечно сейчас на слуху Украина в связи с интригой, которая разваривается сейчас в Стамбуле буквально в эти часы и минуты", - сказал он на заседании Дипломатического клуба.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
Песков ответил на вопрос об участии Путина в переговорах
12:01
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАТУРЦИЯСергей ЛавровВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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