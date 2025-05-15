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Лавров рассказал о попытках Запада столкнуть Индию и Китай

Лавров рассказал о попытках Запада столкнуть Индию и Китай - 15.05.2025, ПРАЙМ

Лавров рассказал о попытках Запада столкнуть Индию и Китай

Запад пытается столкнуть Индию и Китай, называя Азиатско-Тихоокеанский регион Индо-Тихоокеанским, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. | 15.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-15T13:02+0300

2025-05-15T13:02+0300

2025-05-15T13:02+0300

политика

россия

мировая экономика

запад

индия

азиатско-тихоокеанский регион

сергей лавров

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МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Запад пытается столкнуть Индию и Китай, называя Азиатско-Тихоокеанский регион Индо-Тихоокеанским, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "То, что сейчас происходит в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который для придания своей политики четкой антикитайской направленности Запад стал называть Индо-Тихоокеанским регионом, рассчитывая тем самым дополнительно получить возможность сталкивать наших великих друзей и соседей: Индию и Китай", - сказал Лавров на заседании Дипломатического клуба.

https://1prime.ru/20250515/lavrov-857599198.html

запад

индия

азиатско-тихоокеанский регион

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россия, мировая экономика, запад, индия, азиатско-тихоокеанский регион, сергей лавров