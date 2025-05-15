https://1prime.ru/20250515/lavrov-857599540.html
Лавров рассказал о попытках Запада столкнуть Индию и Китай
Лавров рассказал о попытках Запада столкнуть Индию и Китай - 15.05.2025, ПРАЙМ
Лавров рассказал о попытках Запада столкнуть Индию и Китай
Запад пытается столкнуть Индию и Китай, называя Азиатско-Тихоокеанский регион Индо-Тихоокеанским, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T13:02+0300
2025-05-15T13:02+0300
2025-05-15T13:02+0300
политика
россия
мировая экономика
запад
индия
азиатско-тихоокеанский регион
сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/img/76276/91/762769193_0:147:3031:1852_1920x0_80_0_0_c6f98487078b69647b1ff76a799f83d7.jpg
МОСКВА, 15 мая - ПРАЙМ. Запад пытается столкнуть Индию и Китай, называя Азиатско-Тихоокеанский регион Индо-Тихоокеанским, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "То, что сейчас происходит в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который для придания своей политики четкой антикитайской направленности Запад стал называть Индо-Тихоокеанским регионом, рассчитывая тем самым дополнительно получить возможность сталкивать наших великих друзей и соседей: Индию и Китай", - сказал Лавров на заседании Дипломатического клуба.
https://1prime.ru/20250515/lavrov-857599198.html
запад
индия
азиатско-тихоокеанский регион
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76276/91/762769193_182:0:2849:2000_1920x0_80_0_0_d97b19b695c6f8a4325e0d4b36711530.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, запад, индия, азиатско-тихоокеанский регион, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, ЗАПАД, ИНДИЯ, Азиатско-Тихоокеанский регион, Сергей Лавров
Лавров рассказал о попытках Запада столкнуть Индию и Китай
Лавров: Запад пытается столкнуть Индию и Китай