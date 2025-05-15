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Лавров рассказал, почему Запад заинтересован в перемирии на Украине
Лавров рассказал, почему Запад заинтересован в перемирии на Украине - 15.05.2025, ПРАЙМ
Лавров рассказал, почему Запад заинтересован в перемирии на Украине
Западные страны не скрывают, что прекращение огня нужно для подготовки Киева к продолжению боевых действий. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T13:19+0300
2025-05-15T13:19+0300
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МОСКВА, 15 мая – ПРАЙМ. Западные страны не скрывают, что прекращение огня нужно для подготовки Киева к продолжению боевых действий. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров."У (президента Франции Эммануэля) Макрона спросили (про переговоры - ред.)... Он говорит, нужны переговоры, встреча, но надо делать все, чтобы главным было перемирие, а к переговорам Украина должна подойти с позиции силы. Вот элементарный ответ. Это чистосердечное признание, зачем нужно перемирие. Чтобы Украину накачать (оружием - ред.), чтобы она подготовилась к переговорам когда-то с позиции силы", - сказал Лавров на заседании Дипломатического клуба. Как напомнил глава российского МИД, США поддержали предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
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общество , украина, турция, сергей лавров, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Общество , УКРАИНА, ТУРЦИЯ, Сергей Лавров, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Лавров рассказал, почему Запад заинтересован в перемирии на Украине
Лавров: Запад не скрывает, что перемирие нужно для подготовки Киева к продолжению боев
МОСКВА, 15 мая – ПРАЙМ. Западные страны не скрывают, что прекращение огня нужно для подготовки Киева к продолжению боевых действий. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"У (президента Франции Эммануэля) Макрона спросили (про переговоры - ред.)... Он говорит, нужны переговоры, встреча, но надо делать все, чтобы главным было перемирие, а к переговорам Украина должна подойти с позиции силы. Вот элементарный ответ. Это чистосердечное признание, зачем нужно перемирие. Чтобы Украину накачать (оружием - ред.), чтобы она подготовилась к переговорам когда-то с позиции силы", - сказал Лавров на заседании Дипломатического клуба.
Как напомнил глава российского МИД, США поддержали предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Песков ответил на вопрос об участии Путина в переговорах